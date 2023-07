FC Barcelone - Mercato : deux joueurs sur la corde raide en mettent déjà plein la vue à Xavi !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Si le FC Barcelone doit dégraisser au mercato, il devra jouer des coudes avec certains éléments inscrits sur la liste des départs. Notamment Ansu Fati et Abde Ez. Selon Mundo Deportivo, le Marocain est de retour au Barça après un prêt concluant à Pampelune et un sacre à la CAN U23 où il a terminé meilleur buteur. Avec une fin de saison décalée donc, le milieu offensif avait le droit à des vacances prolongées mais il a pris la décision de les écourter de deux semaines pour retourner directement au Barça et ainsi convaincre Xavi de lui faire confiance la saison prochaine.

Abde et Fati ont écourté leurs vacances

Abde participera donc au stage aux Etats-Unis dès lundi. Fati a agi dans le même sens et est réapparu au centre d’entrainement du FC Barcelone avec plusieurs jours d’avance sur la date prévus de son retour. Ce matin, on a toutefois vu l’attaquant espagnol pointer le bout de son nez dans le gymnase mais pas avec ses coéquipiers en extérieur.

