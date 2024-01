RC Lens - Mercato : une fusée vient de débarquer chez les Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Une fusée est arrivée à Lens, celle-ci ne vient pas de Kourou en Guyane, mais bien du Brésil. Arrivé en prêt du EC Bahia en prêt durant ce mercato d’hiver, Jhoanner Chavez a eu l’opportunité de disputer l’intégralité de la seconde mi-temps face au PSG pour prendre la suite d'un Faitout Maouassa à court de rythme. Un grand honneur, mais surtout un défi de taille pour l'Équatorien qui disputait son premier match sous ses nouvelles couleurs. Cependant, le défenseur gauche a impressionné par un de ses atouts. Une vitesse démesurée Heureusement pour Chavez, aucun radar n’était présent dans l’enceinte de Bollaert. Ce dernier a sprinté à une vitesse de 34,1 km/h, une vitesse phénoménale, mais qui n’est pas la plus haute enregistrée du match. Son partenaire Andy Diouf le dépasse de quelques dixièmes de km/h, avec un sprint parcouru à 34,25 km/h rappelle Laurent Mazure, fondateur de RC Lens Database. On peut dire que ça galope dans l'Artois... Belle vitesse de pointe de Johanner Chavez (34,1 km/h) hier soir. Même si Andy Diouf le devance de peu à Lens (34,25). #RCLens — Laurent Mazure (@Laurentmazure) January 15, 2024 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Jhoanner Chavez a été flashé à une vitesse folle lors du match face au PSG. L'Equatorien a impressioné par ses déboulés. Il s'agit de sa toute première rencontre en Ligue 1 et face au Paris Saint-Germain, il ne manque pas de cran.



Gabriel Rivals-Campagne

Rédacteur