FC Nantes : deux bonnes nouvelles en vue avant Strasbourg

Après sa défaite à Rennes, un autre déplacement est au programme du FC Nantes. Vendredi, les Canaris seront à Strasbourg, dans un stade de la Meinau à guichets fermés pour la 31e fois de rang.

Angelo et Diarra incertains

Pour cette rencontre, Patrick Vieira n'est pas sûr de pouvoir compter sur Angelo et Habib Diarra. L'ailier et le milieu n’ont pas participé aux séances collectives depuis le début de la semaine et leur présence est incertaine. « Ils passeront des tests plus poussés pour voir s’ils peuvent réintégrer le groupe d’ici vendredi », a indiqué Kader Mangane.

