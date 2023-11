FC Nantes – Reims : Aristouy s’agace d’une action « rageante », Castelletto a identifié le problème

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Aristouy : « Il n’y a pas tout à jeter »

Pierre Aristouy : « Pour faire une analyse, il faut toujours un petit peu de recul. C’est le cas dans les victoires mais aussi sur cette défaite. Mais, à chaud, je n’ai pas grand-chose à reprocher à mes joueurs au niveau de l’investissement. On avait deux équipes assez proches l’une de l’autre sur cette rencontre. Cela s’est joué sur des petits détails. Sur l’efficacité.

Sur le but, on doit rester concentré. Il y avait sept Nantais dans la surface pour trois Rémois. Il faut mieux analyser la situation car, à sept, on doit être capable de gérer trois joueurs. Et puis, sur la dernière occasion, à 3-4 mètres du but, on doit convertir. Avant le but qu’on prend, je voulais changer le flanc droit de notre défense car je sentais que c’était délicat. Malheureusement, cela s’est joué à 30 secondes. C’est rageant !

Les deux défaites de rang ? Il y a des équipes avec lesquelles on essaie de rivaliser et contre qui c’est difficile de jouer. Comme Lens par exemple. Et puis il y a d’autres matchs où on est très proche. Aujourd’hui, j’ai le sentiment que ça peut très largement basculer de notre côté… Il n’y a pas tout à jeter. Ce que je veux garder, c’est l’investissement des joueurs. »

Castelletto : « Ce sont des détails »

Jean-Charles Castelletto : « C’est un résultat frustrant, on fait le taf, on a les occasions sur le terrain et on se fait punir sur une action, un manque de concentration et cela explique le fait qu’on n’a pas les trois points. On a fait ce qu’il fallait. Ce sont des détails qui font qu’on repart avec zéro point. Si on marque notre occasion à la fin, ça fait 1-1. Les détails dans chaque surface nous manquent. Aujourd’hui, Kader (Bamba) a raté mais c’est comme ça. On n’en veut à personne. On est tous ensemble. On se remet au boulot et voilà ! »

