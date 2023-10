Coups durs pour Strasbourg et Nice avant le PSG et l'OM, un coup bas de Maurice à Genesio ?

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Stade Rennais : un coup bas de Maurice à Genesio ?

Ce vendredi, l'insider, Mohamed Toubache-Ter, a révélé que la relation entre Bruno Genesio et Florian Maurice serait de plus en plus tendue. En cause ? Un coup bas du directeur sportif du Stade Rennais dont le coach rennais aurait eu connaissance sur le tard. La relation entre deux hommes forts du club Rouge et Noir se serait également tendue à cause du mercato.

RC Strasbourg : deux absents pour le PSG

L'entraîneur du RC Strasbourg, Patrick Vieira doit combler avec les forfaits de Karol Fila et Emanuel Emegha, blessés, pour le déplacement plus que périlleux ce samedi (17h) sur la pelouse du Paris Saint-Germain.

Le groupe du RC Strasbourg : Sels, Bellaarouch - Delaine, Perrin, Sow, Mwanga, Nyamsi, Sylla, Senaya, Doukouré, Sobol - Deminguet, Prcic, Diarra, Sissoko - Gameiro, Sahi Dion, Mothiba, Ângelo, Bakwa.

OGC Nice : le Gym aussi amoindri face à l'OM

Le coach de l'OGC Nice, Francesco Fariolo, a dévoilé ce vendredi son groupe pour le derby du Sud ce samedi (21h) face à l'Olympique de Marseille. Trois joueurs manquent à l'appel. Il s'agit de Youcef Atal, mis à l'écart par le Gym, Khéphren Thuram, suspendu, et Sofiane Diop, toujours blessé.

Le groupe de l'OGC Nice : Boulhendi, Bulka, Sirigu - Bard, Dante, Lotomba, Louchet, Mendy, Perraud, Todibo - Boudaoui, Claude-Maurice, Ndayishimiye, Rosario, Sanson - Baldé, Boga, Bouanani, Guessand, Laborde, Moffi.

Mais aussi...

MHSC - Clermont : Der Zakarian ne veut pas d’un match perdu

Avant de se déplacer à Nantes demain (15h), Michel Der Zakarian est revenu hier pour la première fois sur l'incident qui avait entraîné l'arrêt du match de Ligue 1 entre Montpellier et Clermont (le score était alors de 4- 2), le 8 octobre au stade de la Mosson. Furieux qu'un supporter du MHSC ait lancé un pétard aux pieds du gardien auvergnat Mory Diaw, alors que son équipe était sur le point de s'imposer, le coach héraultais avait refusé de s'exprimer après la rencontre. « Sur le terrain, on l’a gagné. On verra mercredi ce que la commission (de discipline) décide, mais on ne va pas anticiper quoi que ce soit, a-t-il affirmé, hier, en conférence de presse. Je ne sais pas du tout ce qu’ils vont nous sortir, mais je trouverais illogique qu’on ait match perdu et qu’on nous enlève des points. Je ne vois pas pourquoi ils mettraient trois points à Clermont alors qu’on gagnait 4-2 et qu’il restait trois minutes à jouer. Si le match était à rejouer, ça m’embêterait aussi bien sûr. »

AS Monaco : un nouveau directeur de la performance

Après avoir été le responsable des sciences du sport (2016-2019) et le responsable du développement athlétique depuis 2022, Yann Le Meur va connaître un énième rôle au sein de l'AS Monaco, leader de Ligue 1. Le club de la Principauté a annoncé, hier, qu'il devenait le directeur de la performance, à compter de novembre 2023. Sa nomination fait suite au départ de James Bunce, prévu fin octobre. L’ Anglais avait rejoint l’ASM en novembre 2020.

FC Lorient : Féry conforte Le Bris

Longuement interrogé dans L’Équipe, Loïc féry a réglé les affaires courantes au FC Lorient. « On est dans une phase de transition, a-t-il expliqué. On est capable de faire une fin de championnat sur les mêmes bases que le début de la saison dernière (25 points après dix journées). Il y a eu beaucoup d’argent investi, mais ce n’est pas la garantie de résultats sportifs, seulement celui de posséder des joueurs ayant du talent. Il faut laisser du temps pour que l’orchestre puisse jouer ensemble, ne fasse pas de fausses notes, et j’ai toute confiance dans le chef d’orchestre. Vous avez écrit, récemment, qu’on avait un coach qui était en première ligne. Il ne l’est pas du tout. Il n’y a pas eu de clash, mais une incompréhension autour de la manière dont le club avait communiqué, quand il y a eu ces rumeurs de départ. Si on met de côté ce temps court, les échanges ont toujours été équilibrés. J’ai toute confiance dans le staff. Il n’y aura pas de changement. Ça travaille et il y a une grosse adhésion de l’effectif. Régis Le Bris n’a pas plus de pression. J’ai montré, par le passé, que j’étais assez constant dans les difficultés. La clé dans ces cas-là, c’est la solidarité entre tous les étages du club, et c’est le cas. Après, il y a une vraie prise de responsabilité qui doit venir des joueurs. Beaucoup sont venus avec de grosses ambitions. Par exemple, on n’a surtout pas recruté Benjamin (Mendy) pour le coup de projecteur que ça pouvait donner au club, mais pour tout ce qu’il pourrait apporter sur et en dehors du terrain. »

Et enfin...

Stade de Reims : Still annonce la couleur à Toulouse

En déplacement au Stadium pour défier le Toulouse FC demain (15h), le Stade de Reims se méfie. «

Toulouse est une très très bonne équipe. Ils vont vite, ils sont durs, ils sont agressifs, ils sont très efficaces. Ils n'ont pas perdu à domicile depuis très très longtemps. Ce sera un challenge intéressant, a estimé Will Still hier en conférence de presse. Les quelques matchs qui suivent vont être importants. On ne peut pas avoir une période de flottement.

🗨️ Conférence de presse d'avant-match avec Will Still. #TFCSDR pic.twitter.com/4YWZJyapFe — Reims Média Football (@reimsmediafoot) October 20, 2023

