OL - Mercato : le maintien de Pierre Sage pose déjà un problème !

Football Club OL : Textor est-il dans le déni concernant la relégation ?

C'est le quotidien lyonnais, Le Progrès, qui donne l'information. tendant à prouver, finalement, que le maintien de l'intérimaire Pierre Sage sur le banc de touche de l'OL poserait en réalité un problème. Cela ne concerne pas Sage en personne, mais son actuel adjoint Jérémie Bréchet !

Direction Clairefontaine

Ce dernier, comme vous le savez sans doute, est avant tout le responsable des U19 de l'OL et se doit, pour compléter et obtenir son Brevet d'entraîneur de football, de participer à six séances à Clairefontaine d'ici le terme de la saison. Compliqué si Bréchet reste sue le banc des professionnels avec Pierre Sage.

Le quotidien explique que la direction lyonnais pourrait dès lors entamer des pourparlers avec les instances pour que la situation puisse se résoudre.

