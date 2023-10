OGC Nice : une ancienne figure de l'OM a façonné Dante

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

L'OM et l'OGC Nice vont s'affronter ce week-end et en marge de ce derby du Sud, L'Equipe a interrogé Dante. Avant le match face à l'OM, le vétéran défenseur de Nice, Dante. Le capitaine des Aiglons a fêté ses 40 ans ce jeudi, et il a expliqué qu'il s'inspirait d'un ancien joueur de l'OM.

Luiz Gustavo en exemple

"Le joueur que j'ai côtoyé à la meilleure hygiène de vie, c'est peut-être Luiz Gustavo. Il ne boit pas, il contrôle tout ce qu'il mange, il est super pro. C'est une bête quand tu vois son corps", a glissé l'ancien joueur du Bayern Munich. Un bel hommage à son compatriote, actuellement libre après son départ d'Al-Nassr. Lors de son passage à l'OM, Luiz Gustavo avait marqué 10 buts en 98 matches entre 2017 et 2019.

