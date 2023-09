PSG - OM : Ounahi et une autre surprise de dernière minute dans le onze d’Abardonado ?

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Pancho Abardonado s’est levé tôt, hier matin, pour diriger sa dernière séance d’entraînement à l’OM avant le départ pour Paris, où les Marseillais disputent un sommet en clôture de la 6e journée de L1 (20h45). Avant de fouler les terrains de la Commanderie, l’entraîneur intérimaire n’a pas caché avoir « quelques idées » après avoir changé de système pour instaurer un 4-3-3 contre l’Ajax (3-3), jeudi soir, en Ligue Europa. « À Paris ce sera un match totalement différent. On ne va pas se le cacher, ils sont au-dessus de l’Ajax. On a parlé avec David (Friio, le directeur sportif), on a plusieurs systèmes en tête, on a une petite idée », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Un 4-3-3 ou une défense à 5 à Paris ?

Prolonger le 4-3-3 ou tenter encore un nouveau dispositif, avec une défense à cinq pour mieux contenir les attaquants du PSG ? Selon L’Équipe, les deux options sont envisagées, et les joueurs ont testé les deux schémas. Il existe quelques réserves en interne mais cette idée tiendrait bien la corde. Par ailleurs, tard dans la soirée, hier, la tendance forte d’un forfait de Geoffrey Kondogbia pour une gêne à l’adducteur se dégageait. L’ancien Monégasque pourrait être remplacé dans le onze de départ par Azzedine Ounahi.

Voici les unes du journal L'Equipe du dimanche 24 septembre 2023 : https://t.co/NygGyk89y1 pic.twitter.com/gliCh4l9HT — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 24, 2023

