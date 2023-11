PSG : après Daniel Riolo, Pierre Ménès charge Luis Enrique

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le PSG suit le train d’enfer de l’OGC Nice et pointe à un petit point du leader après 10 journées de Ligue 1, mais Daniel Riolo a remis les choix tactiques de Luis Enrique après la victoire à Brest (3-2) et Pierre Ménès est allé dans son sens...

"Luis Enrique pense être plus fort que le football et c'est extrêmement agaçant"

"Luis Enrique pense être plus fort que le football, un peu comme Guardiola à Manchester City qui avait perdu une finale de C1 contre Chelsea à cause d'une compo qui n'avait pas lieu d'être et qui carbure depuis qu'il y a une équipe type", a glissé l'ancien journaliste de Canal+. Avant d'ajouter... "A Paris, ce système à quatre attaquants n'a fonctionné qu'à Marseille. Il y a eu le désastre à Newcastle, et à Brest ça a failli tourner au vinaigre. Je trouve ça extrêmement agaçant". A bon entendeur...

Face à Pierrot (1/3) : "Luis Enrique pense être plus fort que le football et c'est agaçant"



Le Ballon d'Or, l'entêtement de Luis Enrique, Strasbourg trop jeune (?), Michel Montana, Ekitike vs Eto'o, Reims européen (?) et Lorient surcoté (?).https://t.co/LdbgVRlANz — Pierre Ménès (@PierreMenes) October 30, 2023

