PSG : l'hécatombe se poursuit à la Real Sociedad !

A neuf jours du huitième de finale de Ligue des champions face au PSG, l'infirmerie de la Real Sociedad n'en finit plus de se remplir. Le club basque déplorait déjà les absences d'Aihen Munoz (genou), Kieran Tierney (cuisse), Aritz Elustondo (pied), Carlos Fernandez (genou) alors Mikel Merino, Robin Le Normand, Arsen Zakharyan et Urko Gonzalez de Zarate ont des pépins qui les contraignent de faire des allers-retours en soins. Odriozola rejoint déjà l'infirmerie, Becker aussi Et ce lundi, la Real Sociedad communique sur deux blessés de plus. Alvaro Odriozola, qui s'est blessé au bout de deux minutes de jeu face à Gérone samedi (0-0) pour son retour, souffre d'une hyperextension du genou droit et devrait manquer les prochaines semaines de compétition. La recrue Sheraldo Becker, transfuge de l'Union Berlin cet hiver, est également sur le flanc. L'ailier souffre des ischios de la cuisse droite. Il n'est pas sûr d'être rétabli pour défier Paris. Ha vuelto https://t.co/XEFEQSpuWd pic.twitter.com/otlIwAu1zr — Goros 🇪🇺 (@Goros_RSO) February 5, 2024 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Futur adversaire du PSG en Ligue des champions, la Real Sociedad doit faire face à une vague de blessures. Alvaro Odriozola, qui s'est blessé au bout de deux minutes de jeu face à Gérone samedi (0-0) pour son retour, souffre d'une hyperextension du genou droit et devrait manquer les prochaines semaines de compétition. La recrue Sheraldo Becker, transfuge de l'Union Berlin cet hiver, est également sur le flanc.

Laurent HESS

Rédacteur