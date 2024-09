FC Nantes : le onze d’Antoine Kombouaré après le Mercato estival

Alors qu'Antoine Kombouaré a enregistré cet été les renforts définitifs de Matthis Abline et Tino Kadewere, les arrivées de Sorba Thomas, Johann Lepenant, Jean-Philippe Gbamin et Patrik Carlgren et le nouveau prêt de Nicolas Cozza, découvrez dans ce diaporama l'équipe type dont dispose l'entraîneur des Canaris pour cette saison 2024-2025. La voici :

Lafont - Amian, Castelletto, Zézé, Cozza - Chirivella, Augusto, Lepenant - Thomas, Simon, Abline.