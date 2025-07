OL Scouting : 8 pistes parfaites pour le Mercato low cost des Gones !

L’OL va chercher à vendre pour 100 M€ supplémentaires cet été en faisant l’économie d’au moins 1,5 M€/mois de masse salariale. Nous avons donc demandé au data analyst lyonnais Lucas Company de composer son Mercato avec des exigences précises. Voici les profils qu’il nous a déniché.

La mission :

Réinvestir au maximum 40% des sommes gagnées (40 M€)

Baisser la masse salariale de 70% au minimum (plafond de masse salariale à réinvestir : 1 M€/mois)

Recruter 8 joueurs minimum

Recruter un joueur de Manchester City en prêt

Recruter au moins un joueur ayant évolué en Ligue 1

Respecter le nombre maximum d’extracommunautaires (2 places disponibles)

Les postes ciblés :

Un gardien titulaire

Un latéral gauche titulaire

Un axial droit titulaire

Un milieu défensif – relayeur

Un milieu créatif titulaire

Un ailier gauche titulaire

Un ailier droit de rotation

Un avant-centre de complément

Les pistes de Lucas Company :

Se basant sur les statistiques Wyscout, Lucas (@LuCasCompany15 sur le réseau social X) établit une note sur 100 qui correspond au centile global du joueur dans son championnat, basé sur les statistiques les plus importantes sur le poste. Plus la note est élevée au-dessus de 50/100 plus le joueur sort d’une saison 2024-25 intéressante dans sa Ligue. Lucas Company part du principe que les équipes de Matthieu Louis-Jean vont se concentrer majoritairement sur les championnats mineurs (hors big 5) pour des raisons salariales notamment. Il s’est donc logiquement tourné vers les championnats belges, néerlandais et scandinaves.

Gardien de but : Yvon Mvogo (🇨🇭, 31 ans, libre)

L’avis de Lucas Company : « Il ressort à 63/100 dans mon index à partir des données des gardiens en L2 via Wyscout. Il est bien connu des suiveurs de L1, lui qui est aussi international suisse. Pour moi, il n’a rien à faire en Ligue 2 et en plus il est francophone ».

Latéral gauche : Keita Kosugi (🇯🇵, 19 ans, Djurgardens)

Prix : 4 M€

L’avis de Lucas Company : « C’est l’un des meilleurs latéraux d’Allsvenskan avec un index Wyscout à son poste de 73/100. Il est suivi par Nice et Lille pour ce mercato. Joueur très mobile et puissant sur les projections avec le ballon. »

Défenseur central droit : Jahmai Simpson-Pusey (🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 19 ans – Manchester City U21)

Prix : prêt

L’avis de Lucas Company : « C’est un central très à l’aise avec le ballon. Il a été élu meilleur joueur de PL 2. Un profil similaire à Akanji. Pas d’index disponible et pertinent en Premier League 2. »

Milieu défensif-relayeur : Stefan Bajcetic (🇪🇸, 20 ans, Liverpool FC)

Prix : 9 M€

L’avis de Lucas Company : « Prêté à l’UD Las Palmas dont il était l’un des meilleurs éléments, il affiche un index à 61/100 en Liga. L’Espagnol a connu une grande série de prêt depuis 2-3 ans, Liverpool n’a pas l’air de lui faire de la place pour la suite… un profil typiquement OL compatible pour tenter de venir concurrence Tolisso, Tessmann et Mangala dans le double pivot. »

Milieu offensif : Tobias Gulliksen (🇳🇴, 22 ans, Djurgardens)

Prix : 5 M€

L’avis de Lucas Company : « Le Norvégien affiche un index à 61/100 en Allsvenskan (D1 suédoise) cette saison au poste de milieu offensif. Encore un joueur qui est suivi par Lille et Nice. Tout simplement un joueur dominant techniquement et physiquement (1,85m). À ce prix-là,, il viendrait apporter de la créativité dans une équipe qui va beaucoup en perdre avec les départs de Rayan Cherki et Thiago Almada. »

Ailier gauche : Noah Adedeji-Sternberg (🇧🇪, 20 ans, Genk)

Prix : 4,5 M€

L’avis de Lucas Company : « Un excellent index à 70/100 en Jupiler Pro League cette saison. Pourquoi ne pas refaire une Fofana bis ? Alors Noah est bien différent physiquement (plus grand et plus physique) mais il pourrait suivre la même trajectoire à l’avenir. Un énorme prospect en Belgique. Francophone. »

Ailier droit : Serginho (🇨🇻🇵🇹, 24 ans, Viborg)

Prix : 2,5 M€

L’avis de Lucas Company : « Un super coup au Danemark avec un index à 73/100 en Superliga à son poste. C’est un vrai artiste du championnat danois qui a vécu les barrages de relégation la saison passée avec Viborg. Joueur très atypique et fantasque techniquement et à la passe. Un vrai ailier créatif. Il a réalisé 20 passes décisives toutes compétitions confondues la saison passée ».

Buteur : Thijs Dallinga (🇳🇱, 24 ans, Bologne)

Prix : 12 M€ (ou prêt avec option d’achat)

L’avis de Lucas Company : « Un index moyen à 58/100 en Serie A italienne à son poste. Avec une saison peu aboutie en termes de statistiques (3 buts) et avec l’arrivée de Ciro Immobile, il est probable que Bologne cherche à récupérer son investissement. C’est un ancien joueur de Ligue 1, puisqu’il a été découvert à Toulouse. Très bon dans les duels aériens (ce qu’il manque à l’OL). »

Bilan :

Le mercato réalisé correspond au cahier des charges données (37 M€ dépensés + 770 000€/mois de masse salariale globale). On vous invite à réagir sur nos réseaux sociaux sur les diverses pistes proposées.