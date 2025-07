Manchester United a pris contact avec l’entourage de Corentin Tolisso pour étudier la faisabilité d’un transfert. Le joueur de 31 ans est attiré par le projet tandis que l’OL a prévu de le conserver.

🟧 Piste crédible

Corentin Tolisso est dans le viseur d’un grand d’Europe, et pas n’importe lequel. L’Équipe confirme que Manchester United a récemment pris contact avec l’entourage du milieu lyonnais pour évoquer un possible transfert cet été. Le joueur, séduit par le projet, ne ferme pas la porte. Mais l’Olympique Lyonnais, de son côté, a déjà répondu. Et c’est clair : pas question de brader son nouveau capitaine.

Un salaire XXL… et un contrat encore long

Si Tolisso n’a pas affiché publiquement de volonté de départ, il reste attentif aux sollicitations. À 31 ans, rejoindre une institution comme Manchester United a de quoi faire réfléchir. D’autant que l’OL, miné par une situation financière difficile, pourrait être tenté d’écouter en cas d’offre conséquente. Tolisso touche l’un des plus gros salaires du vestiaire (environ 450 000 euros brut par mois), ce qui pèse lourd dans la balance.

L’OL veut le garder… mais ne ferme pas totalement la porte

Du côté de Lyon, la position est claire : Tolisso est un cadre, un leader, un pilier du projet post-Lacazette. Il est vu comme un homme de base pour la saison à venir. Mais en interne, on sait qu’un transfert à plus de 10 millions d’euros pourrait soulager les finances et alléger la masse salariale. Une vente n’est donc pas totalement exclue, même si elle ne fait pas partie des plans initiaux.

L’Atlético de Madrid aussi à l’affût

Et ce n’est pas tout. L’Atlético de Madrid garde un œil attentif sur le dossier. Si Rodrigo De Paul quitte le club pour rejoindre l’Inter Miami, les Colchoneros pourraient passer à l’action pour Tolisso… à moins qu’ils ne privilégient une autre piste déjà bien connue à Lyon : Thiago Almada.