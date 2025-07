FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Alors que le club vient tout juste d’officialiser l’arrivée du Sud-Coréen Hyeokkyu Kwon, c’est un départ retentissant qui se profile au FC Nantes. Nathan Zézé est en passe de s’envoler pour l’Arabie saoudite dans un deal qui ferait entrer les Canaris dans une nouvelle dimension financière.

🟩 Accord proche

Il devait disputer un simple match amical. Mais sa non-participation à la rencontre contre Rennes, disputée à huis clos cet après-midi à la Jonelière, a tout changé. Nathan Zézé, jeune défenseur prometteur formé au FC Nantes, a été subitement retiré du groupe en début de soirée. En coulisses, tout s’est accéléré.

Le premier à se manifester fut Villarreal. Le club espagnol, qualifié pour la Ligue des champions, a tenté de séduire les dirigeants nantais avec une première offre à 14 millions d’euros, assortie de 4 millions de bonus. Cette proposition a ouvert les négociations, avant d’être réévaluée : 16 millions + 3 de bonus et 10 % sur une éventuelle revente. Un deal solide sur le papier, mais visiblement pas assez rapide, ni suffisamment séduisant aux yeux du board nantais.

Car entre-temps, un acteur bien connu du marché français a frappé fort. Le Neom SC, le club saoudien dirigé par Christophe Galtier, est passé à l’action avec une offre bien plus agressive : 20 millions d’euros cash, avec des bonus et un pourcentage sur revente en supplément. Une proposition difficile à refuser, d’autant que Neom souhaite boucler l’opération rapidement, sans étalement de paiement.

Selon L’Équipe, le joueur, sous contrat jusqu’en 2028, ne serait pas fermé à cette opportunité, surtout qu’un contrat XXL de cinq ans l’attend en Arabie saoudite. L’ancien coach du PSG, désormais à la tête de cette formation ambitieuse, l’a personnellement validé. Il y retrouverait un contingent impressionnant d’ex-Ligue 1 : Alexandre Lacazette, Saïd Benrahma, Marçin Bulka ou encore Amadou Koné, dernier arrivé en provenance de Reims.

Une vente record pour Zézé ?

Si ce transfert venait à se conclure dans les heures à venir – ce qui semble probable – il s’agirait purement et simplement du plus gros départ de l’histoire du FC Nantes. Un symbole fort d’un mercato où les Canaris ont déjà fait rentrer plus de 20 millions grâce aux ventes de Moses Simon, Douglas Augusto, Jean-Charles Castelletto et Pedro Chirivella.

Avec un cumul d’environ 40 millions d’euros de ventes, le FC Nantes se donne de l’air dans un contexte économique pesant, notamment avec les incertitudes autour des droits télé. Pour Waldemar Kita, ce mercato estival pourrait bien s’avérer historique… même si sur le plan sportif, les supporters attendent encore les gros renforts promis.

Et maintenant ? Avec autant de liquidités en caisse, le FC Nantes n’a plus le droit à l’erreur. Il va falloir investir intelligemment pour bâtir une équipe compétitive, sous peine de reproduire les errements des dernières saisons. Le mercato est loin d’être terminé.