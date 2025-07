Légendaire joueur, formateur et entraîneur du FC Nantes, Raynald Denoueix estime que Luis Castro a la capacité de ressusciter le fameux jeu à la nantaise. Qui existe d’ailleurs du côté du PSG !

Dans son édition du jour, L’Equipe s’est posée une question : le jeu à la nantaise peut-il encore exister, sachant que la Maison Jaune a tourné le dos à la plupart de ses principes depuis vingt ans et l’arrivée de Waldemar Kita ? Pour y répondre, le quotidien sportif a fait appel à de glorieux anciens ayant été biberonnés à ce fameux jeu. Et l’un des plus éminents spécialistes du sujet, en tout cas le dernier à l’avoir déployé chez les Canaris, Raynald Denoueix estime que la réponse est oui ! Mieux : il a apprécié la conférence de présentation de Luis Castro et il pense que le Portugais est sur la bonne voie. En cas de difficulté, il pourra s’inspirer de ce qui se fait à Paris…

« Certains principes resteront toujours »

« Certains principes resteront toujours. Castro a fini son intervention en disant : il faut que les joueurs se comprennent. C’est ça ! Tout le travail qu’on fait est pour qu’il y ait les mêmes interprétations à chaque seconde du jeu. Quel que soit le rapport de force. Créer de l’espace et le réduire à la perte. Se déplacer, faire des passes… Une équipe a gagné la Ligue des champions comme ça cette année. Au PSG, les trois au milieu, ce sont des joueurs dans l’habileté, la mobilité. Et, plus que de la possession, c’est de la préparation. Non seulement ils font des passes, mais il y a des gens qui font des appels. Faire tourner, ça ne sert à rien. »

« Il y a les moyens, c’est sûr, mais il y a surtout des profils de joueurs. On peut les trouver. Eric Carrière, quand il est venu au FC Nantes, c’était pour 0. Il ne coûtait pas 50 M€, il avait ce profil d’intelligence. Le premier travail, c’est de trouver des joueurs qui sont capables. Oui, il n’y aura pas Ruiz, Vitinh, Neves, mais il y a forcément des joueurs pour pratiquer ce type de jeu. L’important, c’est de comprendre le jeu. Une action, ce n’est pas qu’une passe. C’est être capable de voir la deuxième, la troisième pour les plus intelligents. »