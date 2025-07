Un habitué du Celtic Glasgow explique combien Hyeok-kyu Kwon, qui s’est engagé avec le FC Nantes, connaît une expérience européenne très compliquée.

Hier jeudi, l’insider Emmanuel Merceron a assuré que le FC Nantes avait recruté le milieu défensif Hyeok-kyu Kwon. A 24 ans, le Sud-Coréen va connaître son quatrième club européen, après le Celtic, donc, où il n’est pas parvenu à s’imposer, Saint-Mirren et Hibernian, où il a été prêté sans plus de succès. Interrogé par Merceron, le compte X Celtic France, qui suit l’actualité des champions d’Ecosse au plus près, s’est montré assez pessimiste sur la capacité de Kwon à s’imposer en Loire-Atlantique…

« On n’a pas compris ce transfert quand il est arrivé… »

« Bonjour Manu, difficile de dire ce qu’il vaut car il n’a pas joué pour nous. Mon avis perso, c’est que signer à Nantes, en L1, c’est assez dingue quand même. Il a eu un bon impact à Saint-Mirren lors de son premier prêt mais une blessure a dû y mettre un terme. Il était titulaire à Hibs la saison dernière en première partie de saison, quand c’était difficile pour eux, et il s’est retrouvé sur le banc quand ça a été mieux pour Hibs… On n’a pas compris ce transfert quand il est arrivé (moins d’un million d’euros et en provenance de D2 sud-coréenne). Il avait annoncé à son arrivée son envie de signer en Premier League ou Bundesliga, ça nous avait fait plaisir… »

Le FC Nantes a tenté un vrai pari, donc, avec un joueur qui n’est pas parvenu à s’imposer dans un championnat physique et qui s’apprête à en découvrir un encore plus physique mais également plus rapide et plus technique…