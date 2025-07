Mercato : Stade Rennais, RC Lens, Paris FC… Frankowski a fait son choix, retour en L1 imminent

Alors que le Paris FC et le RC Lens étaient sur les rangs, le Stade Rennais finalise l’arrivée en prêt de Przemyslaw Frankowski (Galatasaray).

Le Mercato s’emballe au Stade Rennais. Du côté des départs, Henrik Meister va être transféré définitivement transféré à Pise, promu en Serie A, pour 5 M€ avec un pourcentage significatif sur une future revente.

Il va être prêté au SRFC

Et dans le sens des arrivées, selon L’Equipe, le Stade Rennais finalise les derniers détails avec Galatasaray pour obtenir le prêt avec option d’achat de Przemyslaw Frankowski. « Il ne resterait plus que quelques détails à régler. Une issue positive est espérée d’ici la fin de la semaine. L’option d’achat serait comprise entre 5,5 et 6M€ », indique le média. Convoité par Lens et le Paris FC, le Polonais avait donné sa priorité à Rennes.