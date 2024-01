PSG - Mercato : un joyau poli par Marcelo Bielsa en approche

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

C'est une petite bombe qu'a publiée le quotidien anglais The Telegraph ce lundi : le PSG serait entré dans la danse pour le recrutement de Kalvin Phillips, qui s'apprête à quitter Manchester City cet hiver. Le milieu de terrain anglais de 28 ans n'arrive pas à s'imposer dans le onze de Pep Guardiola, où il est arrivé à l'été 2022. Il a besoin de jouer pour conserver sa place en sélection. Jusqu'à présent, Newcastle était le mieux placé pour l'attirer. Mais The Telegraph assure que le PSG est désormais aussi bien placé que les Magpies. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU PSG Bien imprégné des principes chers à Luis Enrique Pour Paris, ce serait un sacré coup car Kalvin Phillips évolue à un poste faible au PSG depuis de trop nombreuses années. En outre, il a été façonné par Marcelo Bielsa durant ses premières saisons à Leeds, le club de sa ville natale. Il n'aura donc aucun problème pour s'adapter aux principes de Luis Enrique, qui n'a jamais caché son admiration pour la philosophie du Loco... Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris. 🚨 Le PSG est en pole avec Newcastle pour recruter Kalvin Phillips à Manchester City selon le @TeleFootball ! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🔎 pic.twitter.com/aYciC6ZHBB — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) January 1, 2024 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Le PSG est entré dans la course pour le recrutement de Kalvin Phillips (28 ans), qui va quitter Manchester City cet hiver en raison d'un temps de jeu trop faible. Le milieu anglais, poli par Marcelo Bielsa à Leeds, serait un sacré renfort.

Raphaël Nouet

Rédacteur