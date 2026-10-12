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ASSE : déjà une pluie de bonnes nouvelles pour Cathro avant le Red Star !

Par Fabien Chorlet - 12 Oct 2026, 19:40
Ian Cathro (ASSE)

Ian Cathro pourrait enregistrer plusieurs bonnes nouvelles avant le choc de Ligue 2 entre l’ASSE et le Red Star, ce samedi.

Vainqueur de Rodez (2-0) samedi dernier, l’AS Saint-Étienne a décroché sa sixième victoire de la saison en huit journées, confortant ainsi sa place de leader de Ligue 2. Mais les Verts s’apprêtent désormais à passer un véritable test. Ce samedi (20h), les hommes d’Ian Cathro se déplaceront sur la pelouse du Red Star, leur dauphin au classement, pour l’un des premiers grands chocs de la saison. Une rencontre au sommet pour laquelle les Stéphanois pourraient enregistrer plusieurs bonnes nouvelles sur le plan médical.

Trois retours espérés à l’ASSE, déjà trois forfaits minimum au Red Star

Pour ce déplacement en région parisienne, Ian Cathro pourrait récupérer trois joueurs importants. Selon les informations rapportées ce lundi par Envertetcontretous, Julien Le Cardinal, Chico Lamba et Zuriko Davitashvili, tous les trois absents face à Rodez le week-end dernier, pourraient effectuer leur retour dans le groupe stéphanois. Trois renforts potentiels qui tomberaient à point nommé pour l’entraîneur des Verts avant ce choc entre les deux premières équipes du championnat.

Du côté du Red Star, la situation apparaît en revanche plus préoccupante. Pas moins de cinq joueurs manquaient à l’appel lors de la victoire des Audoniens sur la pelouse de Clermont (2-3) samedi dernier : Pierre Lemonnier, Sékou Guindo, Guillaume Trani, Mahamadou Diawara et Kévin Cabral. Incertains avant cette rencontre, les deux derniers pourraient néanmoins être de retour pour la réception de l’ASSE. Reste à savoir combien de joueurs Damien Perrinelle pourra finalement récupérer d’ici samedi. Une chose est sûre : l’état des infirmeries pourrait peser dans ce duel au sommet de la Ligue 2.

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