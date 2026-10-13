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ASSE : du nouveau est tombé pour Larsonneur !

Par Fabien Chorlet - 13 Oct 2026, 21:38
Gautier Larsonneur (ASSE)

Blessé au genou contre Rodez, Gautier Larsonneur ne semble pas avoir participé à la reprise de l’entraînement collectif de l’ASSE ce mardi.

Touché au genou lors de la victoire de l’AS Saint-Étienne sur la pelouse de Rodez (0-2), samedi dernier, Gautier Larsonneur avait été contraint de céder sa place à la 88e minute. Après la rencontre, l’entraîneur des Verts, Ian Cathro, avait confirmé que son gardien souffrait d’une blessure au niveau de l’articulation du genou. Et à quelques jours du déplacement sur la pelouse du Red Star, les dernières nouvelles concernant l’ancien portier du Stade Brestois ne sont pas forcément rassurantes.

Larsonneur absent ce mardi de l’entraînement collectif de l’ASSE ?

Alors que les joueurs de l’ASSE ont retrouvé ce mardi le chemin de l’entraînement à L’Étrat, Gautier Larsonneur ne semble pas avoir pris part à la séance collective. Le capitaine des Verts n’apparaît en tout cas pas sur les images diffusées par le club stéphanois sur son site officiel et ses réseaux sociaux. Un indice qui pourrait laisser penser que le gardien de 29 ans n’est pas encore remis de sa blessure au genou, même si son absence de ces images ne permet pas de confirmer qu’il n’a pas participé à l’entraînement.

Une première titularisation en vue pour Mamour Ndiaye ?

Dans ces conditions, la participation de Gautier Larsonneur au prochain match de l’ASSE, prévu ce samedi (20h) sur la pelouse du Red Star pour le compte de la neuvième journée de Ligue 2, apparaît incertaine. Si le portier stéphanois devait déclarer forfait, Mamour Ndiaye pourrait en profiter pour connaître sa première titularisation sous le maillot des Verts. Reste désormais à savoir si Larsonneur sera en mesure de reprendre l’entraînement collectif d’ici samedi, alors que le déplacement à Saint-Ouen approche à grands pas.

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