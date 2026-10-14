ASSE Mercato : bonne nouvelle pour Lucas Stassin !

Éloigné des terrains depuis près d’un mois en raison d’une blessure à l’adducteur, Lucas Stassin a repris l’entraînement avec le FC Séville. L’attaquant belge, toujours sous contrat avec l’ASSE, devrait être disponible pour le choc face au Real Madrid, dimanche, à Santiago-Bernabéu. Une excellente nouvelle pour lui, mais aussi pour les Verts.

Lucas Stassin voit le bout du tunnel ! Prêté l’été dernier au FC Séville par l’ASSE, l’attaquant belge a retrouvé le chemin de l’entraînement collectif. C’est le club andalou, actuellement cinquième de Liga, qui a annoncé la bonne nouvelle sur ses réseaux sociaux. De quoi envisager son retour à la compétition dès dimanche, à l’occasion du prestigieux déplacement sur la pelouse du Real Madrid.

Le jeune avant-centre, qui fêtera ses 22 ans dans un mois et demi, était sur le flanc depuis le 16 octobre. Il avait été contraint de quitter ses partenaires lors de la victoire sévillane contre le Deportivo La Corogne, où évolue l’ancien Stéphanois Pierre-Emerick Aubameyang. Le diagnostic avait révélé une lésion à l’adducteur, nécessitant plusieurs semaines de repos.

Stassin de retour pour le choc contre le Real ?

Cette blessure a freiné l’élan du Belge, qui a manqué trois rencontres. Il a d’abord assisté de loin à la défaite de Séville sur la pelouse du FC Barcelone (1-3), avant de manquer le revers concédé en amical contre Aston Villa (1-3). Il était également absent avant-hier lors du spectaculaire match nul ramené de Levante (3-3).

Une rencontre marquée par l’incroyable mésaventure d’Isaac Romero. L’avant-centre espagnol de 26 ans, concurrent direct de Stassin à la pointe de l’attaque sévillane, a été expulsé après avoir célébré son but inscrit à la 95e minute ! Un épisode qui pourrait indirectement favoriser le retour du Belge dans les plans de son entraîneur.

Reste à savoir si Stassin sera suffisamment affûté pour retrouver immédiatement une place de titulaire. Après plusieurs semaines d’indisponibilité, une reprise progressive semble envisageable. Mais sa présence à l’entraînement constitue déjà un signal très encourageant.

Une bonne nouvelle également pour l’ASSE

Du côté de Saint-Étienne, ce retour est évidemment accueilli avec satisfaction. Car même s’il évolue désormais en Espagne, Lucas Stassin appartient toujours aux Verts. Son contrat court jusqu’en juin 2029 et son prêt au FC Séville est assorti d’une option d’achat estimée à 25 millions d’euros.

Une somme considérable pour l’ASSE, qui a donc tout intérêt à voir son ancien buteur enchaîner les rencontres et briller en Liga. Plus Stassin s’imposera dans le championnat espagnol, plus les chances de voir Séville lever son option d’achat pourraient augmenter.

À condition, bien sûr, que le club andalou dispose des moyens nécessaires et que le Belge convainque sur la durée. En attendant, ce retour tombe à point nommé. Et quoi de mieux qu’un déplacement à Santiago-Bernabéu pour relancer la machine ?