ASSE : un mauvais souvenir ressurgit avant le déplacement au Red Star

Après sa victoire contre Rodez, l’ASSE se déplace sur la pelouse du Red Star ce samedi à 20h. Les Verts retrouvent le stade Bauer, où leur dernière visite avait rapidement tourné au cauchemar, avec un problème supplémentaire dans les buts.

Les Verts avaient craqué en 34 secondes

Pour préparer ce nouveau rendez-vous, difficile de ne pas repenser au dernier déplacement de l’ASSE en Seine-Saint-Denis. Comme le rappelle Peuple Vert, les Stéphanois avaient été cueillis à froid après seulement 34 secondes de jeu.

Sur une intervention manquée de Ferreira, Durand avait profité de l’espace pour s’échapper et tromper Gautier Larsonneur d’une frappe enroulée du pied droit. L’ASSE avait tenté de répondre sur corner, mais Haag avait sauvé sur sa ligne une tentative de Ferreira.

Les difficultés défensives stéphanoises avaient ensuite permis au Red Star de prendre le large. À la demi-heure de jeu, Sylla avait débordé sur le côté droit avant de trouver Durand au second poteau. L’attaquant audonien avait alors inscrit son deuxième but de la soirée et placé les Verts dans une situation très inconfortable.

Une réaction trop tardive à Bauer

Menée de deux buts à la pause, l’ASSE avait affiché un visage plus entreprenant en seconde période sans parvenir à concrétiser rapidement sa réaction. Larsonneur avait entretenu l’espoir en repoussant un penalty de Khaoui, avant qu’un but francilien ne soit refusé pour hors-jeu.

Zuriko Davitashvili avait finalement relancé la rencontre à vingt minutes de la fin. Sur un coup franc tiré au ras du sol, l’international géorgien avait surpris le gardien adverse. Les Verts avaient poussé jusqu’au bout, mais le bloc du Red Star avait résisté pour préserver une victoire 2-1.

Ce précédent rappelle à quel point une mauvaise entame peut coûter cher dans l’enceinte audonienne. La formation ligérienne devra cette fois afficher davantage de rigueur dès le coup d’envoi, face à un adversaire particulièrement difficile à manœuvrer à domicile.

Larsonneur forfait, un nouveau défi pour l’ASSE

La mission sera d’autant plus délicate que Gautier Larsonneur est forfait pour cette affiche. Ian Cathro avait confirmé son absence en conférence de presse sans désigner immédiatement son remplaçant, privant ainsi les Verts de leur gardien habituel pour ce déplacement périlleux.

Gautier Larsonneur déclare forfait avec l’AS Saint-Étienne. Il va manquer l’affiche face au Red Star et Ian Cathro n’a pas encore désigné son remplaçant. — @_BeFootball https://twitter.com/_BeFootball/status/2110702095456161876

Mamour Ndiaye devrait profiter de cette absence pour effectuer ses débuts avec l’ASSE. Arrivé de Norvège, le jeune gardien sénégalais de 1,90 m se retrouverait immédiatement plongé dans une rencontre sous pression. Après Rodez, Saint-Étienne veut enchaîner, mais devra surtout éviter de reproduire les erreurs qui avaient plombé sa dernière soirée à Bauer.