Flashback, il y a un an : Quand Thauvin et Guilavogui électrisaient la Gaillette… et que Lens rêvait plus grand

Il y a un an, le vestiaire lensois vibrait au rythme des duels techniques entre Florian Thauvin et Morgan Guilavogui, symboles d’une ambiance conquérante et d’une équipe sûre de ses forces. Douze mois plus tard, les Sang et Or affrontent des vents moins favorables et doivent composer avec d’autres urgences.

Thauvin, Guilavogui : la rivalité qui faisait sourire la Gaillette

Le 18 octobre 2025, le RC Lens affichait une mine radieuse. En pleine dynamique positive, le groupe de Pierre Sage carburait à la confiance et à la camaraderie, comme en témoignait la petite guerre amicale entre Florian Thauvin et Morgan Guilavogui. Les supporters se régalaient alors des vidéos où le champion du monde et l’attaquant guinéen se défiaient à coups de frappes travaillées et de reprises de volée millimétrées. L’enjeu ? Rien d’autre que l’honneur et la fierté d’un vestiaire en pleine forme. Thauvin, tout juste arrivé mais déjà intégré, trouvait en Guilavogui un « meilleur ennemi » idéal pour hausser le niveau à l’entraînement, dans une ambiance où exigence rimait avec plaisir du jeu. La saison semblait alors prometteuse : Lens s’accrochait au haut du classement, l’atmosphère à la Gaillette respirait la joie de vivre, et chaque duel interne dessinait les contours d’une équipe ambitieuse et soudée, prête à défier Paris sur la pelouse… et à se battre pour jouer les premiers rôles en Ligue 1.

Un an plus tard : l’heure de la gestion et des incertitudes

Douze mois plus tard, le décor a changé. Certes, l’effectif lensois reste de qualité, mais le club a perdu une partie de sa superbe euphorique. Le RC Lens doit maintenant composer avec un calendrier infernal, des pépins physiques à répétition (Todibo, Aguilar, Ganiou touchés à Troyes), et un renouvellement de l’encadrement – Yannick Cahuzac ayant remplacé Dino Toppmöller sur le banc. Florian Thauvin, toujours pilier offensif mais désormais trentenaire, optimise sa récupération pour tenir le rythme d’une saison éreintante. Les priorités ont changé : place à la gestion des organismes, à la rotation et à la crainte des blessures avant les rendez-vous européens. Exit les duels de vestiaire joyeux, place aux interrogations sur la solidité de la défense, le retour attendu de leaders comme Todibo et la montée en puissance des jeunes comme Kyllian Antonio. Même le mercato, qui faisait rêver l’an passé, rime aujourd’hui avec prudence : Odsonne Édouard, sollicité par Rennes ou l’Angleterre, a préféré rester au club, mais son avenir est loin d’être gravé dans le marbre. Le RC Lens n’est pas en crise, mais doit faire face à des vents contraires et à la nécessité de maintenir le cap dans la tempête des blessures et des ambitions européennes. Un an après les éclats de rire et les défis techniques, la réalité est moins insouciante : c’est désormais l’esprit de gestion, la résilience et l’adaptation qui priment à la Gaillette.