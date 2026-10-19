Quinze ans après le rachat du PSG, le Qatar pourrait reprendre un autre club européen de haut standing.

Le Qatar pourrait-il s’inviter dans un nouveau grand club européen ? L’hypothèse fait actuellement parler en Italie, où l’Inter Milan serait en contact avec un investisseur potentiel lié à l’émirat.

L’Inter Milan dans le viseur d’un investisseur qatari

Selon le Corriere della Sera, un fonds qatari aurait manifesté son intérêt auprès d’Oaktree, propriétaire de l’Inter depuis 2024, afin d’acquérir une partie du capital du club lombard. Le nom d’Al Mirqab circule particulièrement dans ce dossier.D’après la presse italienne, Al Mirqab serait le family office basé à Doha qui gère le patrimoine de Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, ancien Premier ministre du Qatar, également connu sous les initiales HBJ.

L’investisseur de 67 ans a déjà réalisé plusieurs opérations importantes en Italie. En avril 2026, Al Mirqab a acquis 80 % d’un immeuble situé au 8, via Monte Napoleone, à Milan, pour environ 1,1 milliard d’euros. Quelques mois plus tard, le groupe a également racheté Villa Certosa, ancienne propriété de Silvio Berlusconi, pour un montant estimé à 350 millions d’euros. Un éventuel investissement dans le football italien pourrait donc prolonger la présence de cet acteur économique dans la péninsule.

Pas de rachat total annoncé mais…

Attention toutefois à ne pas aller trop vite : contrairement à ce que pourrait laisser penser le titre, aucune acquisition de l’Inter n’a été officialisée. Les échanges avec Oaktree seraient encore verbaux et exploratoires. Rien ne garantit qu’ils déboucheront sur une véritable négociation, ni qu’un accord sera trouvé. Al Mirqab ne serait d’ailleurs pas le seul investisseur à s’être renseigné sur une éventuelle prise de participation minoritaire. L’objectif envisagé serait donc, pour l’instant, d’entrer au capital sans prendre le contrôle du club.

L’intérêt potentiel des investisseurs s’explique aussi par la situation économique des Nerazzurri. L’Inter a clôturé l’exercice 2025-2026 avec 518 millions d’euros de chiffre d’affaires et un bénéfice de 22,7 millions d’euros, signant un deuxième exercice consécutif dans le vert. Sa valorisation est estimée à environ 1,5 milliard d’euros par Forbes, tandis que Football Benchmark avance un montant de 2,1 milliards. Le projet de futur stade partagé avec l’AC Milan constitue également un élément important pour les investisseurs, alors que les deux clubs doivent présenter la façade de leur enceinte d’ici la fin octobre.

Après le PSG, une nouvelle stratégie qatarie ?

Depuis le rachat du PSG par Qatar Sports Investments en 2011, l’investissement qatari est étroitement associé au développement du club parisien. Mais le dossier de l’Inter est différent : il concerne un investisseur lié à l’ancien Premier ministre du Qatar et non une annonce de prise de contrôle par QSI.

Pour l’instant, le scénario reste donc celui d’une possible entrée minoritaire au capital des Nerazzurri. Il faudra attendre d’éventuelles avancées entre Al Mirqab et Oaktree pour savoir si cette marque d’intérêt se transforme en opération concrète. Le Qatar pourrait ainsi se rapprocher d’un autre grand nom du football européen, mais l’Inter n’est pas officiellement à vendre et aucun accord n’a été annoncé.