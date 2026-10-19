La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Actuellement blessé dans les rangs du FC Nantes, Tylel Tati (18 ans) serait toujours dans le collimateur du PSG en vue du mercato.

Le FC Nantes pourrait encore voir l’un de ses jeunes talents attirer les convoitises des plus grands clubs européens. Révélé lors de la saison 2025-2026, Tylel Tati avait rapidement impressionné par sa maturité et ses qualités défensives.

Croyez-vous encore à l’arrivée d’un repreneur local au FCN ? — But! FC Nantes (@ButNantes) October 19, 2026

Le PSG n’aurait pas oublié Tylel Tati

À seulement 18 ans, le défenseur central du FC Nantes s’était imposé comme l’un des espoirs les plus prometteurs de l’effectif nantais. Ses performances n’avaient pas échappé aux recruteurs, au point que la direction des Canaris avait repoussé plusieurs offres durant le dernier mercato estival. Et le PSG serait toujours sur les rangs. Selon Livefoot, le PSG suivrait le dossier Tylel Tati depuis environ un an. Luis Campos apprécierait notamment son potentiel et sa polyvalence, le jeune Nantais étant capable d’évoluer en défense centrale, mais également plus haut sur le terrain.

Pour Paris, miser sur un joueur aussi jeune permettrait de préparer l’après Marquinhos tout en investissant sur un profil qui connaît déjà la Ligue 1. Le parcours de Tati présente également une particularité : originaire de Champigny-sur-Marne, en région parisienne, il aurait pu rejoindre le PSG à l’âge de 13 ans, avant de poursuivre sa formation au FC Nantes. Un retour dans la région parisienne pourrait donc représenter une nouvelle étape dans sa carrière. Pour l’instant, toutefois, aucune offre officielle du PSG pour le mercato hivernal n’est confirmée.

Le FC Nantes a repoussé toutes les offres cet été

Le FC Nantes avait choisi de conserver son défenseur malgré plusieurs sollicitations. La direction nantaise espérait poursuivre son développement au club et lui permettre d’accumuler davantage d’expérience avant un éventuel transfert. Selon Livefoot, le joueur aurait lui aussi accepté de rester une saison supplémentaire afin de continuer sa progression. Mais la relégation en Ligue 2 et les difficultés sportives des Canaris pourraient rendre son avenir plus incertain à moyen terme. Un départ en 2027 est évoqué, sans qu’une décision définitive ait été annoncée.

Un élément complique néanmoins le dossier : Tylel Tati a récemment été victime d’une blessure au ménisque avec l’équipe de France U19. Le défenseur du FC Nantes devait être opéré et pourrait manquer environ trois mois de compétition. Cette indisponibilité pourrait naturellement peser sur les discussions autour de son avenir. Un transfert dès janvier ne serait pas impossible en théorie, mais il dépendrait de nombreux facteurs : l’évolution de sa récupération, les besoins du PSG et les exigences financières du FC Nantes. En plein processus de vente, le club pourrait décider de conserver l’un de ses joueurs les plus prometteurs et bankables.