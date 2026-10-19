Le début de saison mitigé du Stade Rennais pourrait être fatal au directeur sportif Loïc Désiré.

Le Stade Rennais a beaucoup investi cet été pour renforcer son effectif et retrouver une place parmi les équipes ambitieuses de Ligue 1. Mais les premiers résultats et certaines prestations ont déjà fait naître des interrogations sur la cohérence du recrutement.

Loïc Désiré déjà sous pression au Stade Rennais ?

Dans ce contexte, le directeur sportif Loïc Désiré serait désormais sous pression. Une information à prendre avec prudence, puisque l’insider Jonathan, à l’origine de cette révélation, a supprimé ses publications dans la nuit.Selon lui, le dirigeant du Stade Rennais serait sur la sellette. Son avenir dépendrait notamment de sa capacité à corriger les problèmes de l’effectif lors du mercato hivernal.

Le prochain marché des transferts pourrait ainsi devenir un rendez-vous déterminant pour Loïc Désiré, arrivé au Stade Rennais en mai 2025 après onze années passées au RC Strasbourg. Le club lui a confié une mission particulièrement large, allant de la formation à la politique sportive de l’équipe professionnelle.

Pour l’heure, aucune annonce officielle ne confirme une remise en question de ses fonctions mais cette rumeur intervient alors que les choix effectués pendant l’été commencent à être discutés.

Le mercato estival du Stade Rennais interroge

Le Stade Rennais a pourtant multiplié les mouvements pour préparer une saison chargée, entre Ligue 1 et Ligue Europa. Adrien Thomasson, Issa Soumaré, Eliezer Mayenda, Boulaye Dia ou encore Charlie Cresswell ont notamment rejoint l’effectif. Le club a donc investi pour offrir davantage de solutions à Franck Haise.

Malgré ces arrivées, certains supporters regrettent un manque de cohérence dans la construction du groupe. Le secteur offensif cristallise notamment les interrogations : les profils recrutés répondent-ils suffisamment aux besoins de l’entraîneur ?

C’est précisément sur ce point que le prochain mercato pourrait peser lourd. Si les mêmes lacunes persistent, la direction sportive devra démontrer qu’elle est capable d’apporter des réponses concrètes.

Franck Haise conserve du crédit

Toujours d’après Jonathan, Franck Haise ne serait lui pas menacé à court terme. L’entraîneur bénéficierait toujours de la confiance des dirigeants du Stade Rennais, contrairement à Loïc Désiré, dont le travail serait davantage évalué à travers la composition de l’effectif.

Cette différence de traitement n’aurait rien d’illogique : les dirigeants peuvent choisir de laisser du temps à un entraîneur tout en demandant des comptes au responsable du recrutement. Haise a d’ailleurs été prolongé jusqu’en juin 2028 au début du mois d’août. Le club a ainsi clairement affiché sa volonté de poursuivre le projet avec lui. Cette prolongation constitue un élément important dans le contexte actuel, même si elle ne permet pas, à elle seule, de confirmer les informations concernant l’avenir de Désiré.

Si cette mise sous pression se confirme, Loïc Désiré disposerait encore de plusieurs mois pour convaincre ses dirigeants. Le mercato hivernal pourrait alors servir de véritable test. Il lui faudrait identifier les besoins prioritaires, trouver des profils adaptés au projet de Haise et éviter de reproduire les éventuelles erreurs de l’été. Si les résultats et le contenu ne progressent pas, les choix du mercato estival pourraient continuer à alimenter les débats.