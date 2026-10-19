Stade Rennais Mercato : le successeur de Lepaul déjà identifié en Ligue 1 ?

Après avoir vu Angers refuser une offre de 8 millions d’euros l’hiver dernier, le Stade Rennais pourrait revenir à la charge pour Prosper Peter si Estéban Lepaul venait à quitter la Bretagne.

Le Stade Rennais a peut-être déjà identifié une solution en Ligue 1 pour anticiper un éventuel départ d’Estéban Lepaul. Comme rappelé par L’Équipe ce week-end, les dirigeants bretons avaient tenté de recruter Prosper Peter, le jeune attaquant d’Angers SCO, avec une offre de 8 millions d’euros lors du dernier mercato hivernal. Une proposition repoussée par le club angevin, et c’est finalement Yassir Zabiri qui est arrivé en Bretagne.

Une tentative qui montre que Rennes avait déjà identifié le potentiel de l’avant-centre angevin. Si le dossier Lepaul venait à évoluer dans les prochains mois, le profil de Prosper Peter pourrait donc redevenir intéressant pour le club breton.

Angers ne compte pas brader son jeune attaquant

Né en 2007, Prosper Peter est un attaquant français qui poursuit sa progression au SCO. Le club angevin a d’ailleurs sécurisé son avenir en prolongeant son contrat jusqu’en 2028. La saison dernière, il a inscrit cinq buts en 29 rencontres de Ligue 1. Cette saison, il a démarré avec 2 buts et 2 passes dé en 7 rencontres.

Le Stade Rennais devra donc probablement se montrer convaincant pour espérer attirer le jeune avant-centre. D’autant que des intérêts venus d’Angleterre et d’Allemagne ont également été évoqués durant l’été.

Lepaul sur le départ ? Rennes doit anticiper

De son côté, Estéban Lepaul a réalisé une saison remarquable avec 21 buts en Ligue 1 en 2025-2026. Le Stade Rennais a toutefois prolongé son contrat jusqu’en 2030 en juin dernier, signe que le club souhaite s’appuyer sur son buteur, auteur d’un triplé sur penalty face au Paris FC ce dimanche.

Un départ n’est donc pas (encore) acté pour l’été 2027. Mais si une offre importante venait à convaincre les dirigeants rennais, Prosper Peter pourrait représenter une piste à réexaminer, compte tenu de l’intérêt déjà manifesté.