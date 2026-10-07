Stade Rennais Mercato : un club a pris la pole pour Lepaul, ce n’est pas le PSG

Le Benfica Lisbonne serait le club le plus insistant pour recruter Estéban Lepaul, mais le Stade Rennais réclamerait entre 50 et 60 millions d’euros pour son attaquant.

Le dossier Estéban Lepaul prend de l’ampleur. D’après le journaliste Ekrem Konur, le Benfica pousse particulièrement pour s’attacher les services de l’attaquant du Stade Rennais et aurait déjà recueilli de premières informations concernant ses conditions contractuelles. Une tendance également rapportée par plusieurs médias portugais et français.

Rennes fixe la barre très haut

Le Stade Rennais ne semble toutefois pas disposé à faciliter un départ. Le club breton valoriserait actuellement son buteur entre 50 et 60 millions d’euros, alors que son contrat court jusqu’en juin 2030. Rennes avait officiellement prolongé Lepaul en juin dernier, après son excellente saison 2025-2026.

Cette valorisation s’explique notamment par les performances du joueur. À 26 ans, Lepaul a terminé meilleur buteur de Ligue 1 avec 21 réalisations lors du dernier exercice. Il a également franchi un nouveau cap en rejoignant récemment l’équipe de France avec deux premières sélections.

Benfica face à une forte concurrence

Benfica n’est cependant pas seul sur le dossier. Le PSG, l’Atlético de Madrid et l’Inter Milan suivent également la situation de l’attaquant rennais. Des observateurs de plusieurs de ces clubs auraient notamment assisté à la rencontre de Ligue Europa entre Sturm Graz et Rennes.

Le club portugais devra donc convaincre Rennes avec une proposition particulièrement importante s’il souhaite transformer son intérêt en véritable offensive. Avec un contrat jusqu’en 2030, le Stade Rennais possède en tout cas une position de force dans ce dossier.