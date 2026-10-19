ASSE : Puel en remet une couche sur la montée ratée des Verts contre Nice

Plusieurs mois après avoir privé l’ASSE d’une remontée en Ligue 1, Claude Puel est revenu sur les barrages face aux Verts et estime que tout était réuni pour favoriser les Stéphanois.

Claude Puel n’a toujours pas digéré le scénario des barrages face à l’ASSE. Plusieurs mois après avoir contribué au maintien de l’OGC Nice, l’ancien entraîneur des Verts est revenu sur cette confrontation sous haute tension, dans un entretien accordé à Nice-Matin.

Le technicien de 65 ans garde un souvenir amer de cette double confrontation, au cours de laquelle les Niçois ont dû composer avec un contexte particulièrement difficile. « La France entière voulait voir Saint-Étienne en première division », a-t-il notamment lancé, estimant que son équipe n’avait pas été épargnée.

« Tu as un penalty bidon, tout contre toi »

Claude Puel a notamment pointé du doigt les décisions arbitrales et l’interdiction de déplacement des supporters niçois, à l’aller comme au retour. « Tu as un penalty bidon, tout contre toi. Heureusement, il le rate », a-t-il expliqué, même si cette information n’est pas exacte, étant donné que Zuriko Davitashvili a bien marqué sur penalty à la 79e pour égaliser à 1-1.

Malgré ces obstacles, l’OGC Nice a finalement assuré son maintien en Ligue 1, privant ainsi l’ASSE d’un retour dans l’élite (0-0 à l’aller, 4-1 au retour). Une issue forcément douloureuse pour les Stéphanois, qui espéraient retrouver la première division à l’issue de ces barrages.

Une saison éprouvante, mais des souvenirs forts

Au-delà de cet épisode, Puel a décrit une saison particulièrement éprouvante, marquée par un calendrier chargé et une lutte permanente pour sauver le club. Nice a également atteint la finale de la Coupe de France, finalement perdue face au RC Lens.

L’entraîneur regrette surtout de ne pas avoir pu partager la délivrance du maintien avec les supporters niçois. « On n’a pas pu la partager avec nos supporters, c’est mon regret », a-t-il confié, tout en soulignant la joie des joueurs après cette mission accomplie.

Pour l’ASSE, ces barrages restent un rendez-vous manqué dans la course à la Ligue 1. Pour Claude Puel, ils symbolisent surtout une saison éprouvante, conclue par un maintien arraché dans l’adversité