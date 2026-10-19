PSG Mercato : gros coup de froid pour l’avenir de Kvaratskhelia

Alors qu’Arsenal surveille Khvicha Kvaratskhelia, un ancien Gunner estime que le PSG n’a aucune raison de céder son attaquant géorgien.

L’avenir de Khvicha Kvaratskhelia au PSG suscite des convoitises en Angleterre. Selon TEAMtalk, Arsenal garderait un œil sur l’ailier géorgien, dont le profil plaît au club londonien. Mais un ancien joueur des Gunners vient de refroidir sérieusement cette piste du mercato.

Arsenal rêve de Kvaratskhelia, mais le PSG a les cartes en main

Interrogé par GOAL, Gilles Grimandi n’a pas caché son admiration pour l’attaquant parisien, qu’il imagine parfaitement évoluer sous les ordres de Mikel Arteta. « Ce joueur est exceptionnel. Il est exceptionnel parce qu’il est toujours performant lors des grands matchs et, la saison dernière, à chaque fois que la compétition approchait de sa fin, il devenait de plus en plus fort », a expliqué l’ancien défenseur d’Arsenal.

Pour Grimandi, le numéro 7 parisien possède toutes les qualités nécessaires pour s’imposer dans un grand club européen. « Il peut jouer pour n’importe quelle équipe en Europe, et bien sûr pour Arsenal. Pour moi, c’est l’un des meilleurs joueurs à son poste », a-t-il ajouté. Malgré cet enthousiasme, l’ancien Gunner ne croit pas vraiment à un transfert. Et il a avancé plusieurs arguments qui compliquent sérieusement les ambitions londoniennes.

« Ils ne le laisseront pas partir » : Grimandi est catégorique

Le principal obstacle reste la position du PSG. Sous contrat jusqu’en juin 2029, Kvaratskhelia demeure un joueur important du projet parisien. Pour Gilles Grimandi, les dirigeants franciliens n’ont aucune raison de faciliter son départ. « Je ne pense pas qu’ils le feront. C’est compliqué quand le joueur évolue à Paris, car ils ont des salaires énormes et n’ont pas besoin d’argent », a-t-il confié à GOAL.

L’ancien joueur d’Arsenal a également comparé la situation du Géorgien à celle de Bradley Barcola, dont le départ aurait été davantage envisageable selon lui. « Barcola n’était pas censé être titulaire cette saison, donc ils lui ont laissé la porte ouverte s’il voulait partir. Mais Kvaratskhelia, ils ne le laissent pas partir car ils savent qu’au printemps, il sera l’un des joueurs les plus importants », a-t-il estimé.

Un avenir toujours lié au PSG ?

Les interrogations autour du début de saison difficile de Kvaratskhelia (2 buts et 1 passe décisive en 10 matchs) avec un faible temps de jeu en LDC peuvent alimenter les rumeurs, mais le PSG conserve un avantage considérable dans ce dossier grâce à la durée du contrat de l’international géorgien et à son importance dans les grandes échéances européennes.

Pour Arsenal, le dossier Kvaratskhelia s’annonce donc particulièrement compliqué. À en croire Gilles Grimandi, Paris n’a aucune intention de se séparer d’un joueur qu’il considère comme essentiel pour la fin de saison. Un sérieux coup de froid pour les ambitions des Gunners.