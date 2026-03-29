PSG Mercato : Kvaratskhelia à Arsenal cet été avec un autre Parisien dans ses valises ?

Très courtisé par Arsenal, Khvicha Kvaratskhelia n’est pas le seul joueur du PSG dont rêvent les Gunners.

Le PSG aura plusieurs dossiers chauds à gérer pour renforcer ou sécuriser son effectif cet été. Alors que le club de la capitale souhaite prolonger l’un de ses jeunes talents, l’intérêt de clubs de Premier League comme Arsenal ne cesse de croître, notamment pour Ibrahim Mbaye. Parallèlement, une autre piste impliquant Khvicha Kvaratskhelia alimente les discussions autour du futur de l’attaque parisienne.

Ibrahim Mbaye encore prolongé pour contrer Arsenal ?

Âgé de seulement 18 ans, Ibrahim Mbaye s’est imposé comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs du PSG. Formé au club, il détient déjà des records de précocité et a marqué les esprits dès ses débuts professionnels.

Selon SportsBoom, Arsenal suit de près le jeune ailier sénégalais et aurait inscrit son nom sur sa liste de prospects pour le prochain mercato estival. Face à cet intérêt, le PSG serait prêt à offrir une prolongation de contrat à Mbaye pour sécuriser son avenir à Paris, tout en intégrant des clauses avantageuses, notamment une clause de revente réclamée par le joueur. Pour rappel, Mbaye avait déjà prolongé jusqu’en 2028 en décembre dernier.

Pour le club francilien, prolonger Mbaye est une manière de protéger un actif prometteur tout en évitant qu’il ne parte pour une somme moindre vers la Premier League, où les clubs britanniques sont de plus en plus actifs sur les jeunes talents français.

Arsenal et Kvaratskhelia, une piste plus incertaine

Outre Mbaye, les Gunners d’Arsenal s’intéresseraient aussi à un autre joueur du PSG, le Géorgien Khvicha Kvaratskhelia. Plusieurs médias rapportent que le club londonien explore une offensive pour attirer le meneur de jeu, réputé pour sa créativité et sa capacité à dynamiser l’attaque.

Pourtant, cette piste apparaît plus compliquée à concrétiser : certaines sources affirment que le PSG n’attend pas d’offre officielle pour Kvaratskhelia cet été, ce qui pourrait refroidir les ardeurs d’Arsenal. Le joueur se sent bien à Paris et pourrait vouloir poursuivre l’aventure sous les couleurs du PSG, malgré l’intérêt anglais.

Un mercato stratégique pour le PSG

Ce mercato s’annonce donc stratégique pour le PSG. D’un côté, le club veut fidéliser ses jeunes pousses comme Mbaye, en les sécurisant sur le long terme et en évitant des départs prématurés vers la Premier League. De l’autre, il doit gérer les ambitions et rumeurs autour de cadres comme Kvaratskhelia, qui pourraient attirer de grosses offres si le projet sportif ou financier évolue.

Avec une saison 2025-2026 qui est encore loin d’être terminée et une volonté affichée de rester compétitif au plus haut niveau, le PSG entend faire de ce mercato un moment clé pour construire un effectif à la fois talentueux et durable.