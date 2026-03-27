Didier Deschamps a donné des nouvelles d’Ousmane Dembélé, sorti en grimaçant jeudi contre le Brésil (2-1).

La scène avait de quoi inquiéter. En fin de match face au Brésil (2-1), Ousmane Dembélé quittait la pelouse en grimaçant, laissant planer le doute sur une possible blessure musculaire. Rapidement, la crainte d’un souci à la cuisse s’est installée. Mais Didier Deschamps a vite calmé tout le monde après la rencontre. « Non, ça va, il n’y a pas de soucis. Il y a Upamecano que je vais libérer. Avec un rouge, il ne peut pas jouer. Tchouameni a pris un coup derrière le genou », a-t-il confié au micro de TF1. Un message clair qui rassure directement le PSG, alors que le sprint final approche. Dembélé, élément clé du secteur offensif parisien, ne devrait donc pas être éloigné des terrains.

Le PSG respire, mais reste attentif

Même si les premiers retours sont positifs, le staff du PSG va évidemment suivre de près l’évolution physique de son ailier. À ce stade de la saison, le moindre pépin peut avoir de lourdes conséquences. Dans le même temps, un autre dossier brûlant agite les coulisses du club… et là aussi, la tendance est très positive pour Paris.

Kvaratskhelia, le PSG verrouille tout

Annoncé dans le viseur d’Arsenal, Kvicha Kvaratskhelia ne devrait pas bouger cet été. Bien au contraire. Selon l’insider Djamel, le dossier est déjà tranché en interne. « Attention aux raccourcis sur le dossier Kvaratskhelia. Oui, Arsenal a pris des renseignements, mais on est très loin d’une ouverture. Le Géorgien est totalement focus sur Paris : il aime la ville, le vestiaire et la méthode Luis Enrique. Même avec la grosse concurrence sur les ailes, il se sent valorisé et veut s’imposer sur la durée. Côté direction, le message est passé : il fait partie des plans pour l’avenir. Dossier fermé pour cet été. » Un signal fort envoyé par la direction parisienne, qui compte clairement s’appuyer sur l’international géorgien dans son projet.

Un double soulagement pour le PSG

Entre un Dembélé finalement épargné et un Kvaratskhelia déterminé à s’inscrire dans la durée, le PSG enchaîne les bonnes nouvelles. De quoi aborder la fin de saison avec plus de sérénité… et préparer déjà l’avenir sans turbulence.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League