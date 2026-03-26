L’équipe de France a battu le Brésil (2-1), ce soir en amical à Boston, grâce à des buts de Kylian Mbappé et Hugo Ekitiké. Réduite à dix en début de deuxième période, elle a montré un visage solide.

A moins de trois mois de la Coupe du monde, voilà un succès qui permet à l’équipe de France de se classer parmi les favorites de la compétition. Car battre le Brésil n’est jamais anodin, même s’il s’agit d’un des plus faibles de l’histoire. Dans un match où le rythme n’a jamais été élevé, de même que le niveau de jeu, les Tricolores ont fait le travail, s’imposant 2-1 grâce à des buts sur autant de ballons piqués de Kylian Mbappé (32e) et Hugo Ekitiké (65e). La Seleçao a réduit le score à la 80e sur une réalisation à bout portant de son défenseur Bremer, après un mauvais renvoi français.

Une attaque prometteuse…

Pour cette affiche, Didier Deschamps a aligné un quatuor offensif inédit, avec Ousmane Dembélé à droite, Michael Olise en meneur de jeu, Hugo Ekitiké à gauche et Kylian Mbappé en pointe. Le potentiel est énorme mais on sent que ces quatre-là manquent d’automatismes. Et que l’attaquant de Liverpool est meilleur en pointe. Avec un Désiré Doué ou un Bradley Barcola à sa place, ce quatuor pourrait être encore plus performant. De même, Ousmane Dembélé n’est pas apparu dans sa meilleure forme. S’il l’est à la Coupe du monde, ce schéma peut faire très mal. Le Ballon d’Or a tout de même été passeur décisif sur le premier but, d’une magnifique ouverture dans la profondeur après une récupération haute d’Aurélien Tchouaméni.

Le duo composé du milieu du Real Madrid et d’Adrien Rabiot est une autre satisfaction de cette rencontre. Didier Deschamps privilégie habituellement un milieu à trois mais Tchouaméni et Rabiot ont fait le travail face au secteur fort du Brésil, où il a fallu lutter avec Casemiro. Les deux Tricolores s’en sont très bien sortis et méritent d’être revus à la Coupe du monde.

…une défense moins souveraine

Le seul point négatif de la soirée est l’arrière-garde, où Ibrahima Konaté s’est fait expulser à la 55e minute pour une faute en position de dernier défenseur. Si le joueur de Liverpool a été mis en difficulté sur ce coup, c’est notamment parce que Théo Hernandez est passé à côté de son match. Parti en Arabie Saoudite l’été dernier, le latéral gauche est très loin de son meilleur niveau. Dès la première période, il peinait à faire des dédoublements dans son couloir gauche. Didier Deschamps aime faire confiance à ses tauliers, mais il va peut-être devoir songer à remplacer Hernandez…

Sur l’autre aile, Malo Gusto a fait le travail mais sans apporter énormément offensivement, ce qui était peut-être une consigne de son coach vu le schéma offensif de l’équipe. Le joueur de Chelsea apporte globalement beaucoup moins qu’un Jules Koundé. Mais encore faut-il que le Barcelonais retrouve son niveau de la saison dernière et en finisse avec les blessures qui plombent son exercice… Quoi qu’il en soit, à moins de trois mois du Mondial, Didier Deschamps a déjà pas mal de certitudes et une bonne victoire sur le Brésil pour préparer sa dernière compétition sur le banc des Bleus !