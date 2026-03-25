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FRANCE

Equipe de France : Mbappé dément le fiasco du Real Madrid et son retour en bleu

Par Raphaël Nouet - 25 Mar 2026, 20:43
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Kylian Mbappé signant des autographes aux Etats-Unis.
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Présent en conférence de presse à la veille du match amical contre le Brésil, le capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé, a notamment été interrogé sur le raté du Real Madrid avec sa blessure.

Il dément le raté du staff médical du Real Madrid

« L’information qui dit qu’ils ont ausculté le mauvais genou n’est pas vraie. Comme je l’ai dit, je suis peut-être responsable indirectement de cette situation parce que quand tu ne communiques pas, tu laisses la porte ouverte aux interprétations. Avec le Real Madrid, on a toujours eu une communication assez claire, que ce soit à Madrid ou à Paris où j’ai été accompagné par le docteur et le kiné. Je n’ai jamais été un joueur, ou un homme, qui a des regrets. La seule chose que je vois, c’est le présent et le futur proche. Je suis content de me sentir bien, de prendre du plaisir à nouveau sur le terrain, et je le dois d’une certaine manière à mon club. Je suis très content d’être ici. »

Content de retrouver les Bleus

« D’un côté, c’est sûr que c’est un endroit qu’on va retrouver donc on se projette déjà, on a envie d’y être. Mais d’un autre côté, des joueurs ne seront peut-être pas là, beaucoup de choses vont se jouer après ce rassemblement. C’est sympa d’être là, d’avoir un premier aperçu et de se retrouver avec le groupe. »

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Il devrait démarrer la rencontre

« Je suis prêt à démarrer, à aider l’équipe, le coach fera les choix et on sera là pour les accepter et donner le meilleur de nous-même, peu importe le nombre de minutes qu’on va jouer. »

Jouer aux côtés de Dembélé…

« C’est extraordinaire d’avoir un joueur comme Ousmane, c’est un joueur différent. On a l’intime conviction en tant que d’équipe et que joueurs qu’il sera extrêmement important pour nous. S’il est performant comme avec son club, on a beaucoup de chances de gagner. »

…et d’Olise

« On s’en sort pas mal, on arrive à avoir des permutations, à être complémentaires. C’est à peaufiner cette semaine et en juin. Est-ce que ça me convient ? Tant que je porte ce maillot, j’aurais toujours la satisfaction de venir ici et de donner le meilleur de moi-même. Michael, il fait une saison exceptionnelle. Il est très utile, que ce soit sur le plan technique ou tactique. »

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