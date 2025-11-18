PSG : Mbaye s’offre un record avec le Sénégal après des débuts tonitruants !

Le jeune Titi du PSG a cassé la baraque…

Ibrahim Mbaye, le jeune attaquant du PSG, qui fêtera ses 18 ans le 24 janvier prochain, avait joué 15 minutes lors de la défaite en amical contre le Brésil (2-0) samedi dernier. Mais ce mardi, Mbaye a honoré sa première titularisation avec les Lions de la Teranga et il a frappé un grand coup.

Mbaye impliqué sur 4 buts !

Lors de la victoire en amical contre le Kenya (8-0), Mbaye a marqué un but d’une frappe croisée du gauche croisée à l’entrée de la surface et il a également délivré deux passes décisives et provoqué un penalty transformé par Sadio Mané, en seulement 68 minutes de jeu. Ovationné à son remplacement, le natif de Trappes est ainsi devenu le plus jeune buteur et passeur de l’histoire du Sénégal. A quelques semaines de la CAN, et à sept mois de la Coupe du monde, nul doute qu’il a marqué des points aux yeux de Pape Thiaw. Mais aussi sans doute dans l’esprit de Luis Enrique, pour les prochaines échéances du PSG.