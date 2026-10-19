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FRANCE

RC Lens : le verdict est tombé pour la blessure d’Ismaëlo Ganiou !

Par William Tertrin - 19 Oct 2026, 21:00
Ismaëlo Ganiou finalement forfait pour Le Mans – RC Lens

Touché au genou gauche face à Troyes, Ismaëlo Ganiou échappe à une grave blessure, mais manquera le déplacement du RC Lens à Bruges en Ligue des champions.

Le RC Lens peut souffler. Après sa sortie marquée par une douleur au genou gauche lors de la victoire contre Troyes (3-1), samedi, Ismaëlo Ganiou a passé des examens médicaux ce lundi soir. Le verdict est rassurant pour le défenseur lensois de 21 ans.

Ismaëlo Ganiou échappe au pire

Selon les informations de L’Équipe, le défenseur du RC Lens souffre d’une simple contusion au genou gauche. Les examens ont notamment permis d’écarter la crainte d’une rupture du ligament croisé antérieur, une blessure qui aurait pu l’éloigner des terrains pendant plusieurs mois.

Cette nouvelle constitue un soulagement pour le staff lensois, alors que le jeune défenseur ne cesse de monter en puissance au sein d’une défense centrale qui ne cesse d’être embêtée par les pépins.

Absent contre Bruges, un retour espéré face au Paris FC

Malgré ce diagnostic rassurant, Ismaëlo Ganiou ne fera pas le déplacement en Belgique pour affronter le Club Bruges, mercredi à 21 heures, en Ligue des champions. Le staff préfère lui laisser le temps de récupérer.

Un retour à l’entraînement dès jeudi est toutefois envisagé. L’international Espoirs pourrait ainsi réintégrer le groupe lensois pour la réception du Paris FC, prévue samedi à 20 h 45.

Le RC Lens devra donc composer sans son défenseur à Bruges, mais peut espérer retrouver rapidement Ismaëlo Ganiou pour la suite de son calendrier.

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