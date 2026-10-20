Le PSG aurait-il un jour une chance de recruter Lamine Yamal (19 ans) ? Joan Laporta a beau fermer la porte, le club de la capitale conserve quelques arguments pour tenter un jour sa chance.

Le dossier semble presque impossible à imaginer. À seulement 19 ans, Lamine Yamal est déjà l’une des figures majeures du FC Barcelone et incarne l’avenir du club catalan. Pourtant, le PSG aurait bien tenté une approche spectaculaire par le passé. Et les déclarations de Joan Laporta viennent relancer les spéculations autour de l’avenir de l’international espagnol.

Laporta confirme une offre de 250 millions d’euros pour Yamal

Dans un entretien accordé à L’Équipe, le président barcelonais a révélé que le PSG avait proposé une somme astronomique pour recruter Lamine Yamal alors que celui-ci n’avait que 17 ans. « Lorsque le PSG nous a offert 250 millions d’euros pour Lamine Yamal et que nous avons refusé, il avait encore 17 ans », a expliqué Joan Laporta. Le dirigeant a également insisté sur l’attachement du joueur au Barça et sur la confiance du club dans sa capacité à le conserver : « Nous avons confiance en nos forces. Le Barça paie bien ses joueurs. C’est une question d’être à l’aise au club : loin du Barça, il fait très froid. Ici nous sommes bien. » Le message est clair : Barcelone n’a aucune intention de faciliter un éventuel départ de sa plus grande pépite.

Sur le papier, l’opération paraît presque irréalisable. Lamine Yamal est lié au FC Barcelone jusqu’en 2031, avec une clause libératoire fixée à un milliard d’euros. Le PSG ne pourrait donc pas simplement reproduire le scénario Neymar, recruté en 2017 après le paiement de sa clause de 222 millions d’euros. Une telle opération représenterait un investissement hors norme, même pour les moyens financiers du club parisien. Mais le PSG n’aurait pas nécessairement besoin de lever cette clause pour espérer convaincre le joueur. Tout dépendrait de l’évolution de sa situation contractuelle, de ses ambitions et de la position du Barça dans les prochaines années. Pour l’heure, aucun élément ne permet toutefois d’affirmer que Yamal envisage de quitter la Catalogne.

Le PSG possède des arguments financiers

Selon Foot Mercato, le PSG pourrait malgré tout disposer d’un avantage financier sur son rival catalan. Même si la situation économique du Barça s’est améliorée, le PSG bénéficie de moyens considérables et pourrait proposer une rémunération difficile à égaler pour les dirigeants blaugrana. Un tel argument pourrait compter si le club catalan rencontrait de nouvelles difficultés financières. Mais vendre Yamal serait une décision particulièrement douloureuse pour Barcelone, tant son importance sportive et symbolique est devenue immense. Le PSG devrait donc réunir plusieurs conditions pour espérer ouvrir ce dossier : une évolution de la situation contractuelle, une volonté du joueur et, surtout, un changement de position du Barça.

L’intérêt potentiel du PSG ne serait pas uniquement financier. Depuis plusieurs saisons, le club parisien a fait évoluer sa politique de recrutement. L’objectif est davantage de construire un collectif cohérent que d’accumuler les grandes stars. Dans cette optique, le profil de Lamine Yamal pourrait parfaitement correspondre aux attentes parisiennes. Créatif, capable de faire des différences dans les petits espaces et déjà très influent dans le jeu collectif, l’Espagnol offrirait une dimension supplémentaire à l’attaque parisienne. Son arrivée aurait également un impact médiatique et commercial considérable. Mais Paris devrait aussi tenir compte de la concurrence, du coût global de l’opération et de la volonté du joueur de poursuivre son histoire au Barça. Le PSG peut donc théoriquement conserver un espoir, mais le chemin paraît immense.