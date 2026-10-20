Battu par le Paris FC au terme d’une rencontre spectaculaire (3-4), le Stade Rennais et son vestiaire commenceraient à douter des compétences de Franck Haise.

Le Stade Rennais a vécu une soirée particulièrement frustrante dimanche. Malgré trois buts inscrits par son artilleur en chef Estéban Lepaul, auteur d’un triplé sur penalty, les Bretons se sont inclinés sur la pelouse du Paris FC (3-4).

Riolo évoque des difficultés d’adhésion

Les Parisiens ont arraché la victoire dans le temps additionnel grâce à Lassine Sinayoko. Un scénario cruel, mais qui ne suffit pas à masquer les difficultés rennaises. La fébrilité défensive et le manque de régularité commencent à alimenter les interrogations autour de Franck Haise. Et Daniel Riolo a ajouté une nouvelle couche au débat. Dans l’After Foot sur RMC, le journaliste a livré une analyse très critique de la situation rennaise. Selon lui, le problème ne se limiterait pas aux résultats ou aux erreurs commises sur le terrain : l’adhésion du vestiaire au projet de Haise serait également en question.

« Laisser du temps à un entraîneur en échec, ça ne fonctionne plus aujourd’hui », a-t-il affirmé, avant de prendre l’exemple du technicien rennais. « On entend que ça ne se passe pas bien au Stade Rennais et que les joueurs ont du mal à adhérer. » Des propos qui font beaucoup parler, même s’ils relèvent de l’analyse de Riolo et ne constituent pas une confirmation officielle d’une rupture entre l’entraîneur et ses joueurs.

Le discours de Haise pointé du doigt au Stade Rennais

Daniel Riolo a aussi mis en doute la capacité de Franck Haise à entraîner son groupe dans cette période délicate : « On sent même lui dans son discours qu’il a du mal à être passionnant et entraînant. » Une critique sévère, alors que le technicien doit justement remobiliser ses joueurs après cette nouvelle désillusion. Le contenu du match contre le Paris FC donne en tout cas matière à discussion. Rennes a encaissé quatre buts et a dû courir après le score à plusieurs reprises. Malgré le triplé de Lepaul, les Bretons n’ont pas réussi à préserver le point du match nul.

Après la rencontre, Franck Haise n’a pas cherché à minimiser les difficultés de son équipe. Le technicien du Stade Rennais a notamment regretté le nombre de buts encaissés et le manque de régularité de ses joueurs. « On concède beaucoup trop d’occasions », avait-il déjà souligné après une précédente rencontre, tandis que ses déclarations après le Paris FC traduisaient une nouvelle frustration face aux erreurs défensives. Le constat est donc partagé sur un point : le Stade Rennais doit rapidement corriger ses lacunes. En revanche, rien ne permet pour l’instant d’affirmer que les joueurs auraient unanimement perdu confiance en leur entraîneur.

Une pression qui monte à Rennes avant le déplacement à Turin

Cette défaite intervient à un moment important du calendrier. Le Stade Rennais doit rapidement se remobiliser avant son déplacement européen à Turin, où une réaction sera attendue. La priorité de Haise sera de retrouver une défense plus solide et d’obtenir une implication collective constante. Le coach l’a lui-même rappelé après le revers parisien : pour avoir des ambitions, son équipe doit être régulière et compter sur onze joueurs au diapason.

Les propos de Riolo ajoutent donc une dimension supplémentaire à la crise sportive rennaise. Mais entre les difficultés observées sur le terrain et une éventuelle fracture dans le vestiaire, la distinction reste essentielle. Pour Franck Haise, la meilleure réponse devra désormais venir des résultats et du comportement de son équipe lors des prochaines échéances.