À quelques heures du choc contre le PSG en Ligue des Champions, la délégation du FC Barcelone a été perturbée par des tirs d’artifice à son hôtel.

Le FC Barcelone aurait préféré une préparation plus tranquille. Arrivés hier à Paris pour affronter le PSG ce soir au Parc des Princes (21h), les joueurs d’Hansi Flick se retrouvent au cœur d’une actualité mouvementée.

Des feux d’artifice tirés près de l’hôtel du Barça

Alors que les tensions et les violences du week-end ont conduit les autorités à renforcer les mesures de sécurité dans certains quartiers de la capitale, un autre incident aurait perturbé la préparation des Blaugrana. Selon José Álvarez, journaliste de l’émission espagnole El Chiringuito, un membre de la sécurité du FC Barcelone lui aurait rapporté que la nuit avait été difficile pour la délégation catalane. Des individus auraient tiré des feux d’artifice en pleine nuit à proximité de l’hôtel où séjournent les joueurs.

L’objectif aurait été de perturber leur sommeil avant cette rencontre européenne très attendue. Ce type d’incident n’est pas inédit dans les grandes affiches de Ligue des champions. En avril 2024, des supporters barcelonais avaient déjà utilisé des pétards et des feux d’artifice près de l’hôtel du PSG avant un quart de finale retour entre les deux équipes. À ce stade, rien ne permet toutefois d’établir un lien direct entre cet incident et les émeutes du week-end mais les tensions restent vives.

Paris sous tension avant le Barça

Le contexte sécuritaire reste néanmoins sensible dans la capitale française. Après les violences survenues durant le week-end, les autorités ont instauré des restrictions nocturnes dans certains secteurs de Paris, notamment autour de la place de la République et du quartier des Halles. Ces mesures doivent permettre d’éviter de nouveaux débordements. Le gouvernement français a cependant confirmé que le match entre le PSG et le FC Barcelone serait maintenu.

Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a écarté l’hypothèse d’un report, malgré les inquiétudes liées à la situation dans le pays. Malgré cet épisode bruyant, le choc entre le PSG et le FC Barcelone doit bien se dérouler ce mardi soir à 21h. Les autorités françaises ont confirmé le maintien de la rencontre et prévu un dispositif de sécurité adapté au contexte. Reste à savoir si cette nuit agitée aura eu un impact sur la préparation des Catalans.