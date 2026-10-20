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FRANCE

PSG : Le talent ciblé à 10 M€ franchit déjà un cap

Par Wladimir DELCROS - 20 Oct 2026, 16:02
PSG : Le talent ciblé à 10 M€ franchit déjà un cap

Courtisé avec insistance par le PSG durant le mercato estival, Laciné Megnan-Pavé est finalement resté à Montpellier. À seulement 16 ans, l’attaquant vient d’inscrire son premier but en Ligue 2 et donne déjà du crédit au choix du MHSC.

Le PSG était prêt à miser près de 10 M€

Son nom avait agité le mercato montpelliérain au mois d’août. Le PSG avait engagé des discussions pour recruter Laciné Megnan-Pavé, avec lequel un accord autour d’un contrat de cinq ans aurait même été trouvé. Paris aurait transmis plusieurs propositions au MHSC, dont une dernière proche de 10 millions d’euros.

Montpellier avait toutefois décidé de conserver sa pépite du centre de formation. Strasbourg, par l’intermédiaire de Chelsea, et l’OM suivaient également sa situation, mais le club héraultais souhaitait lui offrir une vraie place dans la rotation de Zoumana Camara. Un choix sportif qui commence à porter ses fruits, comme le rappelle Morning Foot.

Déjà évoqué cet été dans le cadre de l’offensive parisienne auprès de Montpellier, le jeune attaquant poursuit donc son apprentissage loin de la capitale.

Un premier but important à Rodez

Lundi soir, Megnan-Pavé a participé à la large victoire de Montpellier sur la pelouse de Rodez (0-3). Après l’ouverture du score de Nicolas Pays, le joueur de 16 ans a doublé la mise à la 59e minute. Son premier but en championnat, avant que D. Benlahlou ne scelle le succès du MHSC.

Titulaire pendant 85 minutes, le Montpelliérain a obtenu la note de 7,2 selon SofaScore. Il a tenté quatre tirs, dont deux cadrés, touché 30 ballons et réussi neuf de ses treize passes. Il a aussi remporté deux duels au sol sur sept, signe que sa marge de progression reste importante.

Un profil physique déjà très affirmé

Du haut de ses 1,87 m, Megnan-Pavé intrigue surtout par sa capacité à répéter les courses. Les données de Data’Scout le placent au 100e centile pour la distance parcourue en sprint et au 98e pour le nombre de sprints. Son volume à haute intensité se situe également au 93e centile.

Avant le déplacement à Rodez, il comptait déjà six apparitions en Ligue 2, avec une moyenne de 69 minutes par match et une passe décisive. Le staff ne se contente donc pas de lui offrir quelques fins de rencontre : il lui confie de vraies responsabilités.

Un premier but ne suffit évidemment pas à confirmer toutes les promesses placées en lui. Mais Montpellier, désormais deuxième de Ligue 2 avec 18 points, récolte déjà les premiers bénéfices de son refus estival. Pour Megnan-Pavé, le prochain cap sera de gagner en régularité et en efficacité devant le but.

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