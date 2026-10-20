PSG, FC Barcelone : Le couvre-feu complique sérieusement la sortie du choc européen

Les troubles survenus à Paris ont conduit la préfecture à prolonger le couvre-feu dans plusieurs secteurs de la capitale. Une mesure qui va directement peser sur les déplacements des supporters après PSG-Barça, notamment autour de République et de Châtelet.

Le couvre-feu prolongé après les émeutes

On vous en parlait plus tôt : Lamine Yamal et ses partenaires avaient été secoués par les troubles à Paris avant leur rendez-vous face au PSG. Le dossier connaît désormais un nouveau développement, avec des conséquences attendues après la rencontre.

À la suite des émeutes, la préfecture a en effet décidé de prolonger le couvre-feu dans certains secteurs de la capitale. Celui-ci restera en vigueur entre 23 heures et 6 heures autour de République et de Châtelet, deux points habituellement très fréquentés au cœur de Paris.

Cette décision ne concerne donc plus seulement le contexte précédant le match. Elle impose aussi une vigilance particulière au moment de la dispersion du public et du retour des supporters parisiens comme barcelonais.

République et Châtelet à contourner

Selon les informations relayées par @_BeFootball, les personnes quittant la rencontre devront contourner les zones concernées. Les itinéraires passant habituellement par République ou Châtelet devront donc être adaptés pendant les horaires d’application de la mesure.

Le couvre-feu à Paris impactera l’après-match entre le PSG et le Barça. Les supporters devront contourner les secteurs de République et de Châtelet. — @_BeFootball https://twitter.com/_BeFootball/status/2112584032160497818

La contrainte pourrait surtout peser sur l’après-match, lorsque de nombreux spectateurs chercheront à rejoindre leur domicile ou leur lieu d’hébergement. Il ne s’agit pas d’une interdiction générale de circuler dans toute la capitale, mais bien d’une restriction localisée que les supporters devront anticiper.

Une dérogation prévue pour les riverains

Les habitants des secteurs placés sous couvre-feu pourront néanmoins regagner leur domicile. Pour accéder aux zones interdites entre 23 heures et 6 heures, les riverains devront présenter un simple justificatif attestant de leur résidence.

La prolongation de cette mesure ajoute ainsi une contrainte logistique autour d’une affiche déjà perturbée par le climat tendu observé dans la capitale. Les supporters devront se tenir à l’écart de République et de Châtelet, tandis que les habitants concernés conserveront un accès encadré à leur domicile.