À LA UNE DU 20 OCT 2026
[23:13]PSG, FC Barcelone : Doué refuse de tirer la couverture après sa grande soirée
[22:58]PSG – FC Barcelone : Paris domine le Barça, les notes du match
[22:33]PSG, FC Barcelone : l’infirmerie parisienne se remplit brutalement
[21:49]FC Barcelone : un nouveau coup dur frappe Dani Olmo avant le Clasico
[21:29]PSG, FC Barcelone : un premier coup dur tombe pour Ousmane Dembélé
[20:37]FC Nantes : un ancien Canari s’offre un premier moment fort en Croatie
[19:47]PSG – FC Barcelone : les compos de Luis Enrique et Flick sont tombées !
[19:29]PSG, FC Barcelone : Ferran Torres prépare déjà sa revanche à 48,5 M€ !
[19:09]PSG, FC Barcelone : Le couvre-feu complique sérieusement la sortie du choc européen
[18:49]PSG, FC Barcelone : le vestiaire parisien affiche ses ambitions avant le grand rendez-vous
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG, FC Barcelone : Doué refuse de tirer la couverture après sa grande soirée

Par Wladimir DELCROS - 20 Oct 2026, 23:13
PSG, FC Barcelone : Doué refuse de tirer la couverture après sa grande soirée

Décisif avec un but et une passe décisive lors de la victoire du PSG contre le FC Barcelone (4-2), Désiré Doué a pourtant refusé de s’attribuer les mérites du succès. L’attaquant parisien a surtout insisté sur la force collective et la faim de son équipe.

Doué savoure sans s’enflammer

On vous en parlait après la victoire éclatante du PSG et les notes du match : Paris a pris le meilleur sur le Barça (4-2) au terme d’une rencontre spectaculaire. Le développement nouveau concerne la réaction à chaud de Désiré Doué, l’un des grands artisans de ce succès.

Auteur d’un but et d’une passe décisive, l’international français aurait pu mettre en avant son influence directe sur le résultat. Il a préféré replacer sa prestation dans le cadre collectif. « Ce n’est pas à moi de le dire, on donne tout sur le terrain et les résultats le disent. On reste concentrés à chaque match, on a faim », a-t-il expliqué au micro de Canal+ dans des propos également relayés par Foot Mercato.

« J’ai simplement joué mon football »

Face à un Barça emmené notamment par Lamine Yamal, Doué estime surtout avoir tenu son rang. Pas question, pour lui, de présenter cette soirée comme un passage de témoin ou une démonstration individuelle face aux talents catalans. « J’ai volé la vedette de personne, j’ai simplement joué mon football, il y a beaucoup de grands joueurs au Barça », a-t-il ajouté.

Cette retenue tranche avec l’impact considérable du Parisien sur la rencontre. Malgré les blessures d’Ousmane Dembélé, Marquinhos et Khvicha Kvaratskhelia en cours de match, le PSG a trouvé les ressources pour faire la différence. Rejoints à deux reprises, les hommes de Luis Enrique ont fini par prendre le dessus dans les derniers instants.

Un geste précis pour battre le gardien

Doué a tout de même livré les détails de sa réalisation, sans chercher à la rendre plus compliquée qu’elle ne l’était. « Un but et une passe dé, c’est top. J’ai frappé fort, j’ai croisé et il n’a pas pu l’arrêter », a résumé l’attaquant parisien.

Grâce à cette victoire, le PSG s’empare seul de la tête de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Surtout, Paris confirme qu’il dispose de suffisamment de profondeur et de caractère pour résister aux coups durs. Dans ce contexte, la performance de Doué dépasse ses deux actions décisives : elle illustre aussi la capacité du jeune attaquant à peser dans un rendez-vous de très haut niveau sans se départir de son discours collectif.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
FC BarcelonePSG
Recommandé pour vous
À lire aussi

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Barcelone, PSG