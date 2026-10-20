PSG, FC Barcelone : Doué refuse de tirer la couverture après sa grande soirée

Décisif avec un but et une passe décisive lors de la victoire du PSG contre le FC Barcelone (4-2), Désiré Doué a pourtant refusé de s’attribuer les mérites du succès. L’attaquant parisien a surtout insisté sur la force collective et la faim de son équipe.

Doué savoure sans s’enflammer

On vous en parlait après la victoire éclatante du PSG et les notes du match : Paris a pris le meilleur sur le Barça (4-2) au terme d’une rencontre spectaculaire. Le développement nouveau concerne la réaction à chaud de Désiré Doué, l’un des grands artisans de ce succès.

Auteur d’un but et d’une passe décisive, l’international français aurait pu mettre en avant son influence directe sur le résultat. Il a préféré replacer sa prestation dans le cadre collectif. « Ce n’est pas à moi de le dire, on donne tout sur le terrain et les résultats le disent. On reste concentrés à chaque match, on a faim », a-t-il expliqué au micro de Canal+ dans des propos également relayés par Foot Mercato.

« J’ai simplement joué mon football »

Face à un Barça emmené notamment par Lamine Yamal, Doué estime surtout avoir tenu son rang. Pas question, pour lui, de présenter cette soirée comme un passage de témoin ou une démonstration individuelle face aux talents catalans. « J’ai volé la vedette de personne, j’ai simplement joué mon football, il y a beaucoup de grands joueurs au Barça », a-t-il ajouté.

Le vestiaire parisien est prêt pour le grand choc face au FC Barcelone. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2112590432257687656

Cette retenue tranche avec l’impact considérable du Parisien sur la rencontre. Malgré les blessures d’Ousmane Dembélé, Marquinhos et Khvicha Kvaratskhelia en cours de match, le PSG a trouvé les ressources pour faire la différence. Rejoints à deux reprises, les hommes de Luis Enrique ont fini par prendre le dessus dans les derniers instants.

Un geste précis pour battre le gardien

Doué a tout de même livré les détails de sa réalisation, sans chercher à la rendre plus compliquée qu’elle ne l’était. « Un but et une passe dé, c’est top. J’ai frappé fort, j’ai croisé et il n’a pas pu l’arrêter », a résumé l’attaquant parisien.

Grâce à cette victoire, le PSG s’empare seul de la tête de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Surtout, Paris confirme qu’il dispose de suffisamment de profondeur et de caractère pour résister aux coups durs. Dans ce contexte, la performance de Doué dépasse ses deux actions décisives : elle illustre aussi la capacité du jeune attaquant à peser dans un rendez-vous de très haut niveau sans se départir de son discours collectif.