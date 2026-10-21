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FRANCE

Stade Rennais Mercato : une recrue estampillée Barça bouclée pour janvier ? 

Par Bastien Aubert - 21 Oct 2026, 12:00
Hansi Flick (FC Barcelone)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Sur la sellette, Loïc Désiré pourrait sauver sa tête avec l’arrivée d’un milieu prometteur dont raffole le FC Barcelone.

Le Stade Rennais prépare déjà le mercato hivernal. Sur la sellette, Loïc Désiré continue de suivre Souleymane Commissaire Faye, selon Africafoot.

Le Stade Rennais n’a pas abandonné la piste Faye

Âgé de 16 ans, ce milieu offensif évolue à Be Sport Academy, au Sénégal, et figure parmi les jeunes joueurs qui attirent l’attention de plusieurs clubs européens. Le milieu de terrain est actuellement passé par l’Angleterre pour effectuer un essai à Chelsea. Cette expérience londonienne n’aurait toutefois pas refroidi l’intérêt rennais. Le club breton resterait attentif à son évolution, avec l’idée de ne pas laisser filer un profil considéré comme prometteur.

Si le nom de Commissaire Faye retient l’attention, c’est aussi parce que le FC Barcelone aurait déjà manifesté de l’intérêt pour lui. Toujours d’après Africafoot, le club catalan entretient des liens privilégiés avec Be Sport Academy, ce qui aurait contribué à placer le jeune Sénégalais sur ses radars. Cette référence au Barça donne forcément une autre dimension au dossier rennais mais elle ne signifie pas que les Catalans ont formulé une offre, ni qu’un transfert est imminent.

Le FC Barcelone également sur le dossier

Commissaire Faye a déjà eu plusieurs occasions de se distinguer avec les sélections de jeunes du Sénégal. Lors de l’édition 2025 du tournoi UFOA-A U17, remportée par les Lionceaux à Bamako, il avait été élu meilleur joueur et meilleur buteur sénégalais de la compétition.

Plus récemment, il a participé au parcours du Sénégal lors du tournoi UFOA-A U17 qualificatif pour la CAN 2027. Les Sénégalais ont atteint la finale face à la Gambie, mais se sont inclinés aux tirs au but après un match nul et vierge (0-0, 3-5). Malgré cette défaite, les prestations du jeune milieu offensif ont contribué à renforcer sa visibilité auprès des observateurs. En attendant, la prudence reste de mise.

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