À quelques jours de la cérémonie du Ballon d’Or 2026, l’intelligence artificielle a livré ses pronostics.

Le FC Barcelone peut-il voir l’un de son chouchou soulever le Ballon d’Or ? Si l’on se fie aux projections d’AVISIA, Lamine Yamal possède une longueur d’avance sur ses principaux concurrents. Le jeune international espagnol du Barça disposerait de 23 % de chances de remporter la récompense individuelle.

Yamal devant Mbappé et Kane

Harry Kane arriverait en deuxième position avec 21 %, tandis que Kylian Mbappé est crédité de 19 %. Rodri affiche également 19 %, devant Lionel Messi, qui complète le Top 5 avec 18 %. Le classement promet donc une bataille particulièrement serrée entre plusieurs grandes figures du football mondial. Avec seulement deux points de différence entre Yamal et Kane, le favori désigné par l’algorithme est loin d’avoir la victoire assurée.

Pour parvenir à ces estimations, AVISIA utilise un modèle prédictif fondé sur un algorithme de classification appelé Random Forest. Celui-ci compare différents scénarios à partir des données de son Player Index. Plusieurs critères sont pris en compte : les performances individuelles, les résultats collectifs, l’exposition médiatique des joueurs et les tendances historiques du vote. L’objectif est d’évaluer les chances de chaque candidat en croisant des indicateurs sportifs et médiatiques.

Le cabinet affirme avoir correctement identifié, dans le bon ordre, les cinq premiers du Ballon d’Or 2025, finalement remporté par Ousmane Dembélé. Il revendique également 75 % de prédictions correctes pour la Coupe du monde 2026. Des résultats qui renforcent l’intérêt porté à son modèle, sans pour autant garantir la fiabilité de ses nouvelles estimations.

Le Mondial pourrait faire la différence

Dans une année marquée par la Coupe du monde, les performances en sélection pèsent particulièrement lourd dans les projections. Selon les explications relayées autour du modèle, le parcours international de Lamine Yamal contribue à son avance sur ses concurrents.

Le prodige du Barça bénéficie également d’une forte exposition médiatique, un élément intégré aux calculs d’AVISIA. Mais les critères ne suffisent pas à désigner automatiquement le vainqueur : le résultat final dépendra des votes des électeurs du Ballon d’Or.

Kylian Mbappé reste ainsi dans la course. L’attaquant du Real Madrid est au contact des premiers et pourrait encore bouleverser la hiérarchie. Harry Kane et Rodri figurent eux aussi parmi les candidats que le modèle place en position de prétendre au sacre.

Dembélé absent du Top 5 ?

Autre élément marquant de ces projections : Ousmane Dembélé, lauréat du Ballon d’Or 2025, ne figure pas dans le Top 5 annoncé par le modèle cette année.

Cette absence ne signifie pas que l’attaquant du PSG n’a aucune chance de conserver son trophée. Elle montre surtout que les critères retenus par l’algorithme et le contexte de cette édition conduisent à une hiérarchie différente.

Le verdict officiel est attendu le lundi 26 octobre 2026, à Londres. D’ici là, Lamine Yamal peut se targuer d’être le favori des calculs d’AVISIA, mais pas encore celui du scrutin final.