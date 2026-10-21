Alors que le PSG et le FC Barcelone bataillaient sur la pelouse du Parc des Princes (4-2), Luis Campos a reçu une réponse pour une future recrue.

Miné par les blessures occasionnées lord du choc contre le FC Barcelone (4-2), le PSG se projette déjà sur l’ouverture du marché des transferts hivernal.

L’AS Monaco demande 30 M€ pour Brunner

Luis Campos continue de surveiller les jeunes talents capables de renforcer l’effectif parisien et un nom commence déjà à attirer particulièrement l’attention : Paris Brunner. À 20 ans, l’attaquant de l’AS Monaco réalise un début de saison remarqué. Ses performances auraient attiré l’attention de plusieurs clubs européens, dont le PSG et le Borussia Dortmund.

L’AS Monaco ne compte toutefois pas brader son joueur. D’après Ekrem Konur, le club de la Principauté réclamerait 30 millions d’euros pour envisager une vente. Une somme conséquente pour un attaquant encore jeune, mais qui s’explique par ses performances et son potentiel de progression. Pour le PSG, cette demande ne fermerait pas nécessairement la porte. Paris cherche à anticiper ses besoins et à miser sur des joueurs capables de progresser dans la durée.

Le dossier accéléré par les blessures au PSG ?

Le contexte sportif du PSG pourrait néanmoins peser dans la réflexion de Luis Campos. Les blessures enregistrées face au FC Barcelone ont rappelé que les solutions offensives (Dembélé et Kvara) pouvaient rapidement devenir un sujet sensible. Si les absences se prolongent, le PSG pourrait être tenté d’explorer plus concrètement certaines pistes en prévision du mercato hivernal. Brunner présente en tout cas un profil intéressant : jeune, efficace et capable de s’inscrire dans un projet à long terme. Reste à savoir si le PSG voudra investir dès janvier ou préférera attendre l’été pour mener ce dossier à bien.

Le PSG ne serait d’ailleurs pas seul sur le coup. Le Borussia Dortmund, club formateur de Brunner, conserverait un mécanisme lui permettant de s’aligner sur une offre reçue par Monaco. Si Paris décidait de proposer les 30 millions d’euros réclamés, le club allemand pourrait donc entrer dans la bataille. Cela ne garantirait pas un retour de Brunner à Dortmund : le choix du joueur resterait déterminant. Le PSG devra donc évaluer non seulement le prix demandé par Monaco, mais aussi la concurrence potentielle dans ce dossier.