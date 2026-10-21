Blessé contre le PSG mardi en Ligue des Champions (2-4), Dani Olmo (28 ans) va manquer le Clasico contre le Real Madrid au Camp Nou (21h).

La soirée parisienne a aussi laissé des traces au FC Barcelone. Battus 4-2 par le PSG mardi soir en Ligue des champions, les Catalans ont également perdu Dani Olmo sur blessure. Le milieu espagnol a dû quitter ses partenaires dès la première période, après une action au cours de laquelle il a semblé ressentir une vive douleur au niveau de l’aine.

Une rupture de l’adducteur gauche redoutée au Barça

Visiblement touché, le joueur de 28 ans a quitté la pelouse avec un visage marqué par la douleur et la déception. Ses réactions ont rapidement fait craindre une blessure musculaire sérieuse, à un moment particulièrement délicat du calendrier barcelonais.

Selon AS, Dani Olmo pourrait souffrir d’une rupture de l’adducteur gauche. Si cette hypothèse se confirme, son indisponibilité pourrait atteindre quatre à cinq semaines. Le diagnostic reste toutefois à confirmer : une IRM doit permettre de déterminer précisément la nature de la blessure et sa gravité.

La prudence reste donc indispensable. À ce stade, le FC Barcelone ne peut pas encore s’appuyer sur une durée d’absence définitive. L’ampleur de la lésion sera déterminante pour établir le programme de récupération de l’international espagnol.

Le Clásico contre le Real Madrid compromis

Une chose semble néanmoins se dessiner : la présence de Dani Olmo face au Real Madrid dimanche 25 octobre apparaît extrêmement improbable. Le Barça doit préparer ce rendez-vous majeur sans savoir précisément combien de temps il devra se passer de son milieu offensif.

Ce possible forfait représenterait un coup dur pour Hansi Flick, qui perdrait une solution importante dans l’entrejeu et entre les lignes. Face à un Real Madrid qui attend les Catalans pour l’un des rendez-vous les plus scrutés de la saison, le technicien allemand pourrait être contraint de revoir ses plans.

Une autre estimation circule toutefois en Espagne. José Alvarez, journaliste d’El Chiringuito, évoque une indisponibilité équivalente à trois semaines. Cette projection est plus courte que celle avancée par AS, qui table sur quatre à cinq semaines si la rupture est confirmée. Cet écart rappelle que le pronostic demeure provisoire. La gravité exacte de la blessure n’étant pas encore établie, il serait prématuré de considérer l’une de ces durées comme définitive.