ASSE : le nouveau chambrage de l’OL envers les Verts !

L’Olympique Lyonnais a trouvé une nouvelle manière de chambrer son rival historique, l’AS Saint-Étienne, à travers un jeu vidéo.

Même lorsque les deux clubs n’évoluent pas dans la même division, la rivalité entre l’AS Saint-Étienne et l’Olympique Lyonnais reste toujours aussi présente. Alors que les Verts évoluent cette saison en Ligue 2 et que les Gones sont toujours en Ligue 1, le club rhodanien n’a visiblement pas oublié son ennemi juré. Et l’OL a trouvé une nouvelle occasion de chambrer les Stéphanois, cette fois à travers un jeu vidéo mettant en scène Corentin Tolisso.

L’OL se moque de l’ASSE dans un jeu vidéo !

Comme le rapporte Peuple Vert, l’Olympique Lyonnais a récemment dévoilé un jeu vidéo baptisé « Super Coco », en référence au surnom de son capitaine, Corentin Tolisso. Inspiré des anciens jeux d’arcade, ce jeu propose aux supporters lyonnais d’incarner le milieu de terrain français, qui doit éviter les tacles de joueurs de l’ASSE en sautant au bon moment. Au fil de la partie, la vitesse augmente et les obstacles deviennent de plus en plus difficiles à esquiver. Une manière pour le club lyonnais de glisser une nouvelle pique à son rival stéphanois.

Cette initiative risque de ne pas être particulièrement appréciée du côté du Forez, où la rivalité avec l’OL reste profondément ancrée. Si les deux formations ne peuvent actuellement plus se retrouver en championnat en raison de leur présence dans deux divisions différentes, les Lyonnais continuent donc d’entretenir cette opposition historique en dehors des terrains. Un nouveau chambrage qui rappelle que, même sans derby, la rivalité entre l’ASSE et l’OL ne prend jamais de vacances.