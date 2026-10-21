À LA UNE DU 21 OCT 2026
[17:00]PSG : les durées d’absence de Dembélé et Marquinhos sont connues !
[16:40]FC Barcelone : un autre coup dur pour Flick avant le Real Madrid !
[16:20]ASSE : le nouveau chambrage de l’OL envers les Verts !
[16:00]OM : pluie de bonnes nouvelles pour Genesio avant Sturm Graz !
[15:40]PSG, OM, OL, RC Lens, Stade Rennais : c’est confirmé pour le nouveau diffuseur de la Ligue 1 !
[15:20]RC Lens : coup dur pour Ruben Aguilar ! 
[15:00]OM Mercato : Marseille a demandé le jackpot au Stade Rennais pour ce nouveau chouchou de Genesio
[14:40]PSG, FC Barcelone, Real Madrid : l’IA dévoile le nom du futur Ballon d’Or 
[14:20]FC Nantes : nouveau coup dur pour les Canaris avant l’ASSE 
[14:15]Trouvez votre maillot de foot personnalisé
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : le nouveau chambrage de l’OL envers les Verts !

Par Fabien Chorlet - 21 Oct 2026, 16:20
Corentin Tolisso (OL)

L’Olympique Lyonnais a trouvé une nouvelle manière de chambrer son rival historique, l’AS Saint-Étienne, à travers un jeu vidéo.

Même lorsque les deux clubs n’évoluent pas dans la même division, la rivalité entre l’AS Saint-Étienne et l’Olympique Lyonnais reste toujours aussi présente. Alors que les Verts évoluent cette saison en Ligue 2 et que les Gones sont toujours en Ligue 1, le club rhodanien n’a visiblement pas oublié son ennemi juré. Et l’OL a trouvé une nouvelle occasion de chambrer les Stéphanois, cette fois à travers un jeu vidéo mettant en scène Corentin Tolisso.

L’OL se moque de l’ASSE dans un jeu vidéo !

Comme le rapporte Peuple Vert, l’Olympique Lyonnais a récemment dévoilé un jeu vidéo baptisé « Super Coco », en référence au surnom de son capitaine, Corentin Tolisso. Inspiré des anciens jeux d’arcade, ce jeu propose aux supporters lyonnais d’incarner le milieu de terrain français, qui doit éviter les tacles de joueurs de l’ASSE en sautant au bon moment. Au fil de la partie, la vitesse augmente et les obstacles deviennent de plus en plus difficiles à esquiver. Une manière pour le club lyonnais de glisser une nouvelle pique à son rival stéphanois.

Cette initiative risque de ne pas être particulièrement appréciée du côté du Forez, où la rivalité avec l’OL reste profondément ancrée. Si les deux formations ne peuvent actuellement plus se retrouver en championnat en raison de leur présence dans deux divisions différentes, les Lyonnais continuent donc d’entretenir cette opposition historique en dehors des terrains. Un nouveau chambrage qui rappelle que, même sans derby, la rivalité entre l’ASSE et l’OL ne prend jamais de vacances.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
ASSEOL
Recommandé pour vous
À lire aussi

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : ASSE, OL