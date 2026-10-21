FC Barcelone : un autre coup dur pour Flick avant le Real Madrid !

Déjà privé de Dani Olmo, le FC Barcelone pourrait également devoir se passer de Jules Koundé pour le Clasico face au Real Madrid.

À quelques jours du très attendu Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone, prévu ce dimanche (21h), les mauvaises nouvelles s’accumulent pour Hansi Flick. Battu ce mardi par le Paris Saint-Germain (2-4) en Ligue des Champions, le Barça pourrait devoir se passer de plusieurs joueurs importants pour ce choc au sommet du football espagnol. Après Dani Olmo, sorti sur blessure face aux Parisiens, c’est désormais la situation de Jules Koundé, déjà absent contre le PSG, qui suscite de nouvelles inquiétudes en Catalogne.

Jules Koundé très incertain pour le Clasico !

Selon les informations de Mundo Deportivo, le défenseur international français souffre d’une importante entorse à la cheville gauche, contractée face au Betis Séville. Déjà contraint de déclarer forfait pour la réception du PSG en Ligue des Champions, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux et du Séville FC serait encore loin d’un retour à la compétition. Jules Koundé boiterait toujours fortement et le staff médical du FC Barcelone se montrerait particulièrement pessimiste quant à ses chances de participer au Clasico. Un véritable coup dur en perspective pour Hansi Flick, qui pourrait donc être privé de l’une de ses options défensives pour l’un des rendez-vous les plus importants de la saison.

Un nouveau coup dur pour Hansi Flick avant le Clasico !

Même s’il n’était plus un titulaire indiscutable dans le onze d’Hansi Flick, Jules Koundé reste un élément important de l’effectif barcelonais. Son éventuel forfait pour le Clasico priverait donc l’entraîneur allemand d’une solution supplémentaire sur le côté droit de sa défense, sans pour autant l’obliger à revoir ses plans. D’autant que l’incertitude plane également autour de Dani Olmo, touché face au PSG. À quelques jours de ce choc face au Real Madrid, les pépins physiques s’accumulent donc pour le FC Barcelone, qui espère récupérer un maximum de forces vives pour ce rendez-vous crucial dans la course au titre en Liga.