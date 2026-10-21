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FRANCE

OM : ça bouge à la direction du club !

Par Fabien Chorlet - 21 Oct 2026, 18:18
Stéphane Richard (OM)

Dans un communiqué, l’OM a annoncé ce mercredi une nouvelle organisation de sa direction.

L’Olympique de Marseille a officialisé ce mercredi, par le biais d’un communiqué, une nouvelle organisation de sa direction.

Désormais, l’organigramme du club phocéen s’articulera autour de trois pôles principaux : la Direction générale Business et Corporate, confiée à Alban Juster, la Direction sportive, dirigée par Grégory Lorenzi, et la Direction générale des Marseillaises, assurée par Stefano Petruzzo. Ces trois directions seront placées sous la responsabilité du président de l’OM, Stéphane Richard, qui supervisera cette nouvelle organisation destinée à structurer le fonctionnement du club marseillais.

Les mots de Stéphane Richard sur la nouvelle organisation

« Je superviserai des projets stratégiques comme le développement de notre centre de formation.Je serai aussi concentré sur deux domaines essentiels pour le développement du club : l’innovation et la transformation digitale, face à l’essor de l’IA », a confié le président marseillais, Stéphane Richard, au sujet de cette nouvelle organisation.

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