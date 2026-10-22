PSG Mercato : Safonov en danger, les dirigeants ont tranché !

Malgré les interrogations autour de Matvey Safonov, le PSG ne prévoit pas de recruter un nouveau gardien lors du mercato hivernal, satisfait des prestations de son portier russe.

Le PSG ne devrait pas bouger au poste de gardien de but cet hiver. Alors que les rumeurs se multiplient autour du niveau et de l’avenir de Matvey Safonov, la direction parisienne aurait décidé de maintenir sa confiance envers le portier russe.

Selon les informations communiquées par Olivier Tallaron, journaliste de Canal+, les dirigeants du PSG sont satisfaits des prestations de leur gardien et n’envisagent pas de recruter un nouveau portier lors du prochain mercato hivernal.

Le PSG maintient sa confiance envers Safonov

Arrivé à Paris à l’été 2024, Matvei Safonov a progressivement gagné du terrain dans la hiérarchie des gardiens. Après avoir longtemps été dans l’ombre de Gianluigi Donnarumma, puis avoir été confronté à la concurrence de Lucas Chevalier, l’international russe a réussi à s’imposer dans les buts parisiens.

Ses performances ont renforcé sa position auprès de Luis Enrique et de la direction du club. Même si certaines prestations récentes ont alimenté les débats, le PSG ne semble donc pas prêt à remettre en question son projet à ce poste.

Chevalier vers un départ cet hiver ?

Cette décision constitue un signal de confiance envers Safonov. Malgré les interrogations autour de son niveau, Paris ne souhaite pas, à ce stade, ajouter un nouveau gardien à son effectif en janvier. Reste à voir si la situation évoluera en cas de départ de Lucas Chevalier, qui n’a plus joué en match officiel depuis le 23 janvier dernier.